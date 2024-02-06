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Госгазета рассказала о смерти начальника оршанской милиции

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  • 6.02.2024, 8:27
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Госгазета рассказала о смерти начальника оршанской милиции
Сергей Барвянков

Он умер на рабочем месте.

В воскресенье, 4 февраля, о смерти начальника Оршанского РУВД Сергея Барвянкова сообщили независимые СМИ. На следующий день государственное издание «Аршанская газета» опубликовала о нем некролог.

Сергей Барвянков «скоропостижно скончался» 4 февраля на 49-м году жизни. Что стало причиной смерти начальника РУВД — не сообщается.

Ранее издание orsha.eu писало, что у Сергея Барвянкова возникли проблемы с сердцем.

Он всю жизнь проработал в милиции. Начинал с участкового, потом некоторое время возглавлял толочинскую милицию. Несколько лет назад его перевели в Оршу. Именно под его руководством в Орше происходили политические репрессии в 2020-м и дальнейших годах, отмечает orsha.eu. Был «депутатом» райсовета.

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