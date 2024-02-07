Зачем нужно забивать гвозди в лимон?
- 7.02.2024, 10:02
Странное занятие оказалось полезным трюком.
Лимоны – настоящий многоцелевой помощник в быту, и мы расскажем вам об одном интересном способе использования этого фрукта в заботе о ваших комнатных растениях.
Простое сочетание лимона и гвоздей (да, именно гвоздей) превращает их в удивительное удобрение, которое придаст вашим зеленым друзьям новую жизнь, пишет портал Sante+ .
Как восполнить дефицит железа у растения?
Возьмите лимон и покатайте его по твердой поверхности, чтобы активировать сок.ё
Вставьте несколько гвоздей в цитрусовый плод.
Поставьте лимон с гвоздями в сухом месте на 12 часов.
Удалите гвозди и выжмите сок из лимона.
Добавьте лимонный сок в литр воды.
Хорошо перемешайте раствор.
Перелейте готовый раствор в бутылку с пульверизатором. Опрыскивайте этим раствором ваши комнатные растения, особенно те, которые предпочитают кислую почву.
Почему это работает?
Вода с оксидом железа, выделенным гвоздями, станет полезным удобрением для растений, испытывающих дефицит железа и растущих в почвах с недостатком кислотности.
Этот метод обеспечивает растения необходимыми минералами, что помогает избежать проблем, таких как желтеющие листья, свидетельствующие о недостатке железа.