Зачем нужно забивать гвозди в лимон? 7.02.2024, 10:02

Странное занятие оказалось полезным трюком.

Лимоны – настоящий многоцелевой помощник в быту, и мы расскажем вам об одном интересном способе использования этого фрукта в заботе о ваших комнатных растениях.

Простое сочетание лимона и гвоздей (да, именно гвоздей) превращает их в удивительное удобрение, которое придаст вашим зеленым друзьям новую жизнь, пишет портал Sante+ .

Как восполнить дефицит железа у растения?

Возьмите лимон и покатайте его по твердой поверхности, чтобы активировать сок.ё

Вставьте несколько гвоздей в цитрусовый плод.

Поставьте лимон с гвоздями в сухом месте на 12 часов.

Удалите гвозди и выжмите сок из лимона.

Добавьте лимонный сок в литр воды.

Хорошо перемешайте раствор.

Перелейте готовый раствор в бутылку с пульверизатором. Опрыскивайте этим раствором ваши комнатные растения, особенно те, которые предпочитают кислую почву.

Почему это работает?

Вода с оксидом железа, выделенным гвоздями, станет полезным удобрением для растений, испытывающих дефицит железа и растущих в почвах с недостатком кислотности.

Этот метод обеспечивает растения необходимыми минералами, что помогает избежать проблем, таких как желтеющие листья, свидетельствующие о недостатке железа.