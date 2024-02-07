НХЛ: «Калгари» Шаранговича обыграл лидера Востока 7.02.2024, 12:35

Егор Шарангович

Белорусский хоккеист отыграл в центре первого звена.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» в гостях обыграл «Бостон» со счетом 4:1, пишет belarushockey.com.

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович играл в новом сочетании в центре первого звена. Его партнерами стали Андрей Кузьменко и Джонатан Юбердо.

На 5-й минуте в большинстве Шарангович обрезался на чужой синей линии, но Чарли Койл не смог реализовать свой шанс. В ответной атаке «огоньки» реализовали лишнего – Андрей Кузьменко отличился в дебютном матче.

На 6-й минуте вратарь «Калгари» ошибся на выходе, но Шарангович успел его подстраховать.

Под занавес второго периода в борьбе на своем пятачке защитник «Калгари» угодил клюшкой в лицо Шаранговичу.

В итоге Шарангович провел на льду 16:39 (из них 2:15 в большинстве, 0:56 в меньшинстве), нанес 2 броска, применил 1 хит, допустил 1 потерю, совершил 2 перехвата, выиграл 3 из 7 вбрасываний.

В сезоне у Шаранговича 50 игр, 35 (20+15) очков, полезность «-14» и 4 минуты штрафа.

«Калгари» с 51 очком в 50 матчах занимают 11-е место в таблице Западной конференции.

Бостон – Калгари – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)