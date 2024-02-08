Можно ли носить серебро и золото вместе? 9 8.02.2024, 13:49

2,252

Как такое сочетание влияет на человека.

Существует примета, что не стоит носить вместе и золотые, и серебряные украшения. Но не всем известно, что скрывается за этой приметой и стоит ли в нее верить, пишет glavred.info.

Большинство людей точно знакомы с такой приметой, что нельзя носить золото с серебром. Но не всем известно, на чем эта примета основывается и действительно ли такое сочетание украшений может грозить какой-то опасностью.

По мнению эзотериков, не стоит сочетать в своем образе сразу два вида украшений – из золота и серебра. Считается, что эти металлы наполнены разной силой, и каждый из них по-другому влияет на человека. Так, эзотерики считают, что золото, как металл солнца, является энергичным, а серебро, как металл луны, успокаивает и очищает. Поэтому их сочетание ничего хорошего не принесет – это может вызвать беспокойство и смятение.

Считается, что если носить вместе золотые и серебряные украшения, то это будет нарушать спокойствие человека и разрушать гармонию в его жизни. Кроме этого в народе бытует мнение, что такое сочетание может вызвать мигрень и другие болезни. Но так ли это на самом деле?

Такой страх перед ношением вместе золота и серебра существовал в народе длительное время, поэтому он не исчез и сегодня. Но стоит взглянуть на ситуацию также с другой стороны. В наше время ювелиры отмечают, что украшения не изготавливаются из чистого золота, ведь этот металл сам по себе очень тяжелый и при этом мягкий. То есть носить в ушах крупные серьги из чистого золота было бы неудобно, но при этом эти серьги, как и другие золотые украшения, постоянно деформировались бы. К тому же, выполненные из чистого золота украшения помимо большого веса и недостаточной прочности были бы еще намного дороже, чем есть сейчас.

Для изготовления украшений используется не чистое золото, а сплав золота с другими добавками. Такие дополнительные металлы, которые используются во время создания украшений, делают эти украшения более прочными. Ввиду этого факта, довольно спорно начинает звучать тезис о том, можно ли носить серебро и золото вместе.

Если вас интересует вопрос, можно ли носить вместе золото и серебро с точки зрения стиля, то стилисты не запрещают такое сочетание, лишь обращают внимание, что выбранные украшения из разных металлов должны гармонично сочетаться в образе.