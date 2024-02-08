Эксперт: Алиев отличается от Лукашенко только в одном 8.02.2024, 16:09

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Ильхам Алиев

Власть в Азербайджане полностью прогнила.

В Азербайджане закончились так называемые выборы. Ильхам Алиев якобы победил с результатом более 92% голосов. Можно ли то, что вчера происходило в Азербайджане, назвать выборами?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным и заведующим отделом исследований конфликтов и миграции Института мира и демократии Арифом Юнусовым:

— Это был самый настоящий фарс. Выборы стали неожиданными, ведь Ильхам Алиев мог спокойно править аж до апреля 2025-го года. К тому же, после впечатляющей победы в Карабахе, у него действительно высокий рейтинг. Соцопросы у нас не проводятся, но, думаю, что где-то 78% точно.

Он мог спокойно править, но все началось с неожиданного визита помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, приехавшего в Баку 6 декабря. Разговор шел очень острый. Проблема была в том, что в последнее время Алиев стал таким же сателлитом Путина, как и Лукашенко. Руками Алиева хозяин Кремля наказывает армянского лидера Никола Пашиняна. Образовался тандем Путин-Алиев. Политику России в регионе проводят с помощью Азербайджана.

На этой почве осенью прошлого года возник конфликт с европейцами и американцами. Алиев игнорировал все западные площадки, признавая только российские или постсоветские (зону контроля Москвы).

В ходе встречи 6 декабря Алиеву дали время определиться, мол, ты или с Путиным, или с нами. Ему настоятельно советовали в ближайшее время (январе-феврале) встретиться с Пашиняном в Брюсселе. Сразу же после этой встречи вдруг появилось заявление о внеочередных президентских выборах.

Даже ближайшее окружение Алиева было застигнуто врасплох. Ведущие оппозиционные партии приняли решение о бойкоте и заявили, что не признают итоги так называемых выборов.

К слову, Алиева с победой поздравили все те же самые товарищи из окружения Путина. США заняли выжидательную позицию, ожидая, что скажет наблюдательная миссия ОБСЕ.

Оппонентов у Алиева не было. Шесть кандидатов, которые были против него, это всё люди, которые годами за него агитировали. Четверо из них — депутаты парламента, а двое — самовыдвиженцы из проалиевских. Уму непостижимо, но кандидаты в президенты во время дебатов хвалили Алиева.

На самом деле Алиев мог первый раз в жизни провести демократические выборы. У него объективно высокий рейтинг. Ведь четверть века мы ждали возвращения Карабаха. В условиях конфликта с Западом он мог провести честные выборы, набрал бы свои как минимум 75%. Но что же делает Алиев? Опять тотальные фальсификации, наглые карусели, массовые вбросы бюллетеней.

Зачем он это делал? Ведь надобности не было! Наоборот, больше такой возможности у Алиева не будет. Но, видимо, это уже в крови. Они не могут без фальсификаций даже в комфортных условиях. Это говорит о том, что эта власть настолько прогнила, что по-другому не может.

— Будет ли реакция Запада?

— Знаете, чем отличается Лукашенко от Алиева? Я всегда говорю, что один диктатор имеет нефть и газ, а другой — нет. Поэтому на ситуацию в Азербайджане Запад иногда закрывает глаза, цацкается с Алиевым. Он должен довести до точки кипения Европарламент или других политиков, чтобы они принимали решения. Фактор энергетики, к сожалению, играет важную роль.

Сейчас для нас очень важна реакция Запада. Реакция той же делегации СНГ — это все чепуха. Идет геополитическая конфронтация России и Запада, а мы находимся, так сказать, внизу. Мы внимательно следим, каким будет отчет ОБСЕ, реакция ЕС и американцев.

Мы выступаем за санкции не в отношении Азербайджана, а персонально против Алиева и его семьи, в том числе — за коррупцию. Понимаете, все диктаторы, а Алиев — классический пример, понимают только силу. Заигрывания для них — это признак слабости. Алиев воспринимает Путина как опасную силу, поэтому лег под него. Это логика не только Алиева, но и всех диктаторов.

К слову, все диктаторские режимы используют спорт, музыку и другие важные международные мероприятия для пропаганды, начиная со времен Гитлера. Вот сейчас такая же ситуация и с Алиевым. Он все время использует международные мероприятия (например, «Евровидение» или «Европейские игры») в целях пропаганды.

В начале ноября прошлого года в Дубае ООН приняла решение о проведении и конце 2024-го года в Баку 29-ой Конференции об изменениях климата – СОР29. Ожидается около 80 тысяч гостей со всех стран ООН.

Это очень важное мероприятие, которое Алиев использует для пропаганды и отбеливания своего режима. Наш Институт мира и демократии поднял этот вопрос в Страсбурге 27 января. Был создан специальный Координационный центр Азербайджанских политэмигрантов. Мы создали петицию с призывом к лидерам демократических стран бойкотировать либо связать свой приезд на Конференцию с требованием освобождения всех политзаключенных в Азербайджане.

Мы выдвинули лозунг: «Нет прославлению репрессивного режима Алиева с помощью COP-29! Азербайджан без политзаключенных!». Число политзаключенных в нашей стране растет, приближаясь к 300-м. В Беларуси, конечно, политических заключенных намного больше, но для нас это огромные цифры. У нас нет свободы слова, свободы передвижения и так далее. Современный Азербайджан — авторитарное полицейское государство, где пытки — норма.

Сейчас мы занимаемся распространением петиции и просим наших белорусских и российских друзей помочь нам бойкотировать СОР-29 в Баку в конце этого года.

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