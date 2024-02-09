Морпехи из 155-й бригады РФ закрылись в помещении и подняли бунт 5 9.02.2024, 12:40

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Штурмовики бригады, которую неоднократно разбивали ВСУ, отказались воевать.

Российская 155-я бригада морской пехоты, которую уже неоднократно разбивали украинские защитники, отказывается воевать. Штурмовики закрылись в помещении и записали видео с жалобами на командование.

Бойцы 155-й бригады РФ отказались выполнять приказы. Теперь им угрожают расстрелом, передает «24 Канал».

«Если не выйду на связь, значит меня убили свои»

21 штурмовик 155-той бригады морской пехоты закрылись в помещении. Бойцы отказались выполнять приказы командования. Теперь им угрожают расстрелом.

Об этом рассказал друг раненого во время одного из штурмов военнослужащего бригады, предоставив аудиозапись. Кроме того, российские штурмовики, которые закрылись в помещении, записали видеообращение, в котором пожаловались на значительные потери.

«За одну лесополосу около 150 человек легло. Ты просто не представляешь, лесополоса – это 500 метров, она в поле идет. Про***ли 6 танков, 3 мотолиги, там п***а. Забрать забрали, но эти 500 метров 200 жизней людей вообще не стоят. Короче, мой взвод – половина 200-е, половина 300-е», – пожаловался российский военнослужащий.

Также оккупант добавил, что командир батальона 155 бригады БМП-2 с позывным «Серп» посылает людей на штурм Новомихайловки без поддержки группы эвакуации, без помощи медиков, без поддержки артиллерии.

«Если не выйду на связь, значит меня убили свои из 155 бригады», – заявил российский военный.

Также сказал, что замешан в этом «Варяг», «Купол», «Филин», «Серп», «Молот». Захватчик пожаловался, что свои же не считают их за людей.

«Был выставлен заградительный отряд – снайпера, которые действовали против нас, свои же. При этом мы хотим написать массовое обращение во все инстанции, чтобы это в конце концов уже прекратилось», – сказал захватчик.

Также он добавил, что накануне отправили 3 штурмовые группы. Впрочем, из них добрались только 3 захватчика. Никакого прикрытия не предоставили. Раненых россияне также не эвакуировали, поэтому бойцы РФ выбирались как могли.

«Люди, которые вернулись, их отправляют обратно с ножами, без оружия. Наше командование говорит, что мы мясо. За людей нас здесь никто не считает. Мы уже просто хотим, чтобы это прекратилось. Чтобы нас считали за людей. Мы не мясо», – заявили российские военные на видео.

ВСУ неоднократно разбивали 155-ю бригаду

Военные 155-той Тихоокеанской бригады РФ российского флота совершали зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Украинские защитники неоднократно разбивали эту бригаду морской пехоты.

Бригада из Владивостока была уничтожена в Украине минимум 8 раз.

В феврале 2023 года стало известно, что ВСУ разбили «элитную» бригаду под Угледаром.