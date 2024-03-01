Как Навальный Путина «обнулил» 1.03.2024, 23:41

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Алексей Навальный

Кремлевские лихорадочно пытались «перебить повестку».

Навальный не просто Путина «обнулил», а сделал это дважды. Сначала своей мученической смертью (тут нет никакого преувеличения - три года в застенках, и вот – скончался от «естественных» причин) Алексей обнулил интервью Путина Карлсону, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

Весь мир должен был увидеть Путина – «миролюбивого интеллектуала», как написал какой-то лизоблюд, а увидел то, что есть на самом деле – злобного, трусливого тюремщика. Тюремщика, который не успокоился даже, когда его враг умер, и устроил в самом прямом смысле «пляску на костях» - 9 дней не отдавал матери тело сына, шантажировал ее, запретил не только провести гражданскую панихиду, но даже повелел отпевать в церкви в «ускоренном режиме».

Второй раз Алексей обнулил Путина сегодня. Весь мир обсуждает не вчерашние путинские сказки из Гостиного двора, а похороны Навального на окраине Москвы. Прямые эфиры, шапки всех мировых СМИ… Кроме российских.

Эти лихорадочно пытались «перебить повестку», выпустив тяжелую артиллерию – Симоньян с перехватом разговоров очередных «Ника и Майка».

И что? Весь мир прощается с Навальным, предоставив перетирать «сенсацию» кремлевским холуям.