Можно ли спать с мокрой головой? 10.03.2024, 1:15

Эксперты по сну объяснили.

Эксперты по сну назвали неприятную причину, по которой никогда не стоит ложится спать с мокрыми волосами или даже упираться головой в изголовье кровати, например, во время чтения или просмотра фильма.

Почему не стоит ложиться спать с мокрыми волосами?

Специалисты британской фирмы Happy Beds утверждают, что теплая, влажная среда, создаваемая вашими мокрыми волосами у изголовья кровати, является идеальной средой для размножения клещей.

Но клещи — не единственное, что прячется в изголовье. В этой часто забываемой части кровати также могут обитать клопы и бактерии.

Согласно опросу, проведенному компанией Happy Beds, шокирующие 53% людей заявили, что никогда не чистят изголовья своих кроватей, а это значит, что многие из нас могут делить постель с этими нежеланными гостями.

Влажные волосы, прислоненные к изголовью, могут стать отличным местом для размножения клещей. Чтобы этого не произошло, старайтесь не ложиться в постель с мокрыми волосами, и уж точно не упирайтесь мокрыми волосами в спинку изголовья, если вы любите читать в постели.

Кроме того, стирайте постельное белье каждую неделю, чтобы клещи и другие бактерии не распространялись на изголовье.

Что делать с подушками?

Также не храните подушки дольше двух лет — в них живут миллионы пылевых клещей, которые перебираются в изголовье. В одном грамме пыли могут жить сотни пылевых клещей.

А если задуматься, когда вы в последний раз чистили или даже меняли подушку? Данные калькулятора постельных принадлежностей Happy Beds показали, что треть людей хранят свои подушки более двух лет.

Чем дольше вы храните подушку и не стираете ее, тем больше пылевых клещей в ней скапливается.

Эксперты объяснили, почему нельзя спать с мокрой головой. Причина может ужаснуть

Чем это грозит?

Исследования показали, что воздействие пылевых клещей в раннем возрасте связано с хрипами у детей до 12 месяцев и развитием астмы в возрасте от 12 до 36 месяцев. Незначительная аллергия на пылевых клещей также может привести к насморку и другим симптомам, которые могут повлиять на способность спать, отметили в издании Daily Star.

А еще ваш сон могут сильно испортит постельные клопы. Исследования показывают, что если у вас есть постельные клопы, вы можете плохо спать и даже начать испытывать тревогу. Это может заставить ваш организм вырабатывать больше кортизола, который является противоположностью мелатонина — гормона сна.

Изголовье кровати — также идеальный дом для грибков и других бактерий. Если вы не будете регулярно чистить его или постельное белье, у вас может появиться раздражение кожи. Со временем раздражение может усилиться, что приведет к растрескиванию и шелушению кожи.

То же самое может произойти, если вы слюнявите ночью подушку, которую потом прижимаете к изголовью, когда заправляете кровать или садитесь в нее, чтобы поработать, почитать, посмотреть телевизор и т. д.

Как очистить тканевое изголовье?

Очистка тканевого изголовья от пыли должна стать регулярной задачей в вашем графике уборки спальни. Это поможет избежать скопления грязи.

С помощью насадки-щетки проведите пылесосом по поверхности тканевого изголовья, стараясь заглянуть во все уголки и щели. Будет лучше, если вы будете делать это каждый раз, когда пылесосите спальню, а также при смене постельного белья.

Частая чистка тканевого изголовья пылесосом позволяет быстро удалить пыль, бактерии и любые другие загрязнения.

Если вы заметили пятно на тканевом изголовье, займитесь его глубокой очисткой. Теплой водой и мягким моющим средством можно легко вывести пятно в домашних условиях.

Нанесите этот раствор на ткань и аккуратно промокните или потрите пятна, чтобы удалить их. Лучше всего очищать пятна в начале дня, в идеале — утром, чтобы было достаточно времени для высыхания перед сном.

Когда пятно полностью высохнет, пропылесосьте изголовье, чтобы удалить все остатки.