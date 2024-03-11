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Три недели возглавлявший минский прокат «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров»

  • 11.03.2024, 13:20
Три недели возглавлявший минский прокат «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров»

В каких номинациях победил фильм.

В Лос-Анджелесе на 96-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» сразу семь номинаций выиграл возглавлявший минский прокат фильм «Оппенгеймер».

Так, «Оппенгеймер» назван лучшим фильмом, а Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер, также ирландский актер Киллиан Мерфи признан лучшим актером, Роберт Дауни-младший - лучшим актером второго плана. Еще «Оппенгеймер» получил статуэтку за лучшую музыку, оператора фильма Хойте Ван Хойтема наградили в категории лучшая операторская работа. Также «Оппенгеймер» победил в номинации «Лучший монтаж».

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