В России началась травля Пугачевой: эксперт объяснил, как это связано с протестными настроениями

В России началась травля Пугачевой: эксперт объяснил, как это связано с протестными настроениями2
- 11.03.2024, 18:11
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Ранее российские власти не решались идти «в лобовую атаку» на Примадонну.
До недавних пор Кремль, несмотря на антивоенную позицию Аллы Пугачевой, не решался откровенно «травить» певицу. Мы помним, что в мае прошлого года, когда артистка прилетала на похороны Валентина Юдашкина, к ней подходил Песков и даже целовал ей руки. Но после похорон Алексея Навального все резко изменилось. С критикой главной российской певицы «в унисон» выступили депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, пропагандист Андрей Норкин, режиссер Никита Михалков, кумир домохозяек Стас Михайлов. Кроме того, Примадонну стали чернить и в федеральных медиа.
На самом деле ничего удивительного не произошло. Это вполне закономерный процесс. Травля Пугачевой – часть общего тренда на закручивание гаек и ужесточение риторики путинского режима. Все это связано с растущими протестными настроениями и падающими рейтингами властей, заявил российский оппозиционер, политтехнолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.
«Строго говоря, у них других вариантов не остается. Только хардкор и жесткое подавление. Нельзя сказать, что произошло что-то новое. Это продолжение тех трендов, которые мы наблюдаем уже достаточно давно», – отметил эксперт.
По словам Галлямова, ранее российские власти не решались идти в лобовую атаку на Примадонну из-за ее величины, но сейчас они не могут ее игнорировать, потому что она выступает, что-то говорит, публично поддерживает тех, кто пришел проститься с Навальным. С их точки зрения, она вторгается на их территорию, а они лишь обороняются, отметил политтехнолог.
«Другое дело, правомерно ли считать все пространство российской политики своей собственностью? С моей точки зрения, конечно же, нет. Но в их глазах это оборонительные действия. Если бы она сидела и молчала, то ее бы тоже не трогали, а раз она выступает, то они вынуждены отвечать», – пояснил аналитик.