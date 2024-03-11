В России началась травля Пугачевой: эксперт объяснил, как это связано с протестными настроениями 2 11.03.2024, 18:11

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Алла Пугачева

Ранее российские власти не решались идти «в лобовую атаку» на Примадонну.

До недавних пор Кремль, несмотря на антивоенную позицию Аллы Пугачевой, не решался откровенно «травить» певицу. Мы помним, что в мае прошлого года, когда артистка прилетала на похороны Валентина Юдашкина, к ней подходил Песков и даже целовал ей руки. Но после похорон Алексея Навального все резко изменилось. С критикой главной российской певицы «в унисон» выступили депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, пропагандист Андрей Норкин, режиссер Никита Михалков, кумир домохозяек Стас Михайлов. Кроме того, Примадонну стали чернить и в федеральных медиа.

На самом деле ничего удивительного не произошло. Это вполне закономерный процесс. Травля Пугачевой – часть общего тренда на закручивание гаек и ужесточение риторики путинского режима. Все это связано с растущими протестными настроениями и падающими рейтингами властей, заявил российский оппозиционер, политтехнолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

«Строго говоря, у них других вариантов не остается. Только хардкор и жесткое подавление. Нельзя сказать, что произошло что-то новое. Это продолжение тех трендов, которые мы наблюдаем уже достаточно давно», – отметил эксперт.

По словам Галлямова, ранее российские власти не решались идти в лобовую атаку на Примадонну из-за ее величины, но сейчас они не могут ее игнорировать, потому что она выступает, что-то говорит, публично поддерживает тех, кто пришел проститься с Навальным. С их точки зрения, она вторгается на их территорию, а они лишь обороняются, отметил политтехнолог.

«Другое дело, правомерно ли считать все пространство российской политики своей собственностью? С моей точки зрения, конечно же, нет. Но в их глазах это оборонительные действия. Если бы она сидела и молчала, то ее бы тоже не трогали, а раз она выступает, то они вынуждены отвечать», – пояснил аналитик.