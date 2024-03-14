«Белорусам сейчас не до такой роскоши, как рождение ребенка» 3 14.03.2024, 15:24

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иллюстративное фото

Рождаемость в стране ниже, чем во время Второй мировой войны.

- Из всех пропагандистских рупоров доносится призыв Лукашенко про «не бояться рожать детей». Смешно это звучит, да и нелепо! Что же это в «тихой и спокойной Беларуси» люди начали бояться жить, ходить на мероприятия, читать сайты, рожать и ездить за границу (если у кого еще такая возможность осталась), — задается вопросом читательница сайта Charter97.org Ольга из Витебской области.

Согласно статистическим данным рождаемость в Беларуси ниже, чем во время Второй мировой войны. Вот как сегодня решиться на беременность, когда в каждую минуту к тебе могут ворваться каратели, скрутить при детях, надеть наручники и закрыть на долгие годы в сыром подземелье?

Поэтому людям сейчас не до такой роскоши, как рождение ребенка. Ведь если у тебя есть ребенок, то это ответственность и обязанности.

Как в нашем городке, то очень чувствуется, что детей стало меньше. Вот солнечные деньки настали, а мам с колясками в песочнице на пальцах одной руки пересчитать можно. Ну и если знакомых встретишь, то почти каждый посетует, что давно не видел внуков, так как дети должны были эвакуироваться из «островка стабильности», который мы среди своих называем «островком дебильности».

Я же убеждена, что рождаемость не поднимут ни просьбы, ни упрашивания, ни даже семейные капиталы усатого диктатора. Только свобода и уверенность в сегодняшнем дне. Когда люди почувствуют себя в безопасности, тогда вернутся из вынужденной эмиграции, тогда и захотят радоваться воспитанию детей и другим простым вещам.

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