Российские добровольцы заявили, что готовы обменять Теткино на Мелитополь 2 14.03.2024, 23:54

Повстанцы готовы начать переговоры с администрацией президента РФ.

Российские добровольцы, которые проводят военную операцию на приграничных с Украиной территориях РФ, готовы менять российские города, которые освобождаются от власти президента РФ Владимира Путина, на оккупированные Россией украинские города. Об этом боец легиона «Свобода России» Алексей Барановский заявил 14 марта в эфире телеканала «Еспресо».

Речь об этом зашла при обсуждении слов Путина, который 13 марта, комментируя действия российских добровольцев в РФ, заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, что, по его мнению, одна из целей российских добровольцев – «если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: «Мы вам вернем это, а вы нам вернете это».

«Идея Путина не так уж плоха. Возможно, мы даже примем его предложение и обменяем Теткино [Курской области РФ] на Мелитополь [Запорожской области Украины]. Думаю, это будет неплохая сделка. Мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы провести этот обмен», – сказал Барановский.

По его словам, это «достаточно рабочий вариант», но российские спецслужбы, в том числе ФСБ и ГРУ, «пока не выходили на связь».

«Думаю, они ждут сигнала из Москвы. Ведь они делают только то, что им прикажут «сверху». В целом пограничники – это также часть ФСБ. Пока представители ФСБ и пограничники выполняют только те функции, которые им диктует инстинкт самосохранения. Но когда поступят команды из Москвы, возможно, тогда они начнут какие-то переговоры», – предположил Барановский.