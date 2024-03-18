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После нападения на полицейский участок в пригороде Парижа задержали 9 человек

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  • 18.03.2024, 12:21
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После нападения на полицейский участок в пригороде Парижа задержали 9 человек

Хулиганы забросали отделение полиции файерами.

Во Франции арестовали девять человек после нападения на полицейский участок в пригороде Парижа Ла-Курнев поздно вечером в воскресенье.

Об этом сообщает BFM TV.

В воскресенье вечером отдельные лица забросали отделение полиции файерами. Также они подожгли мусорные баки, сообщил телеканалу источник в полиции.

Стычки произошли после того, как на прошлой неделе погиб молодой человек, который не остановился на скутере по требованию полиции.

Вопросы безопасности имеют первостепенное значение для французских властей перед началом Олимпиады в Париже, которая начнется 26 июля. 

Некоторые объекты Олимпиады в Париже подверглись вандализму во время беспорядков летом 2023 года, которые были спровоцированы смертельным ранением подростка североафриканского происхождения, застреленного полицией.

Городок Ла-Курнев оказался в центре внимания после того, как в среду вечером во время полицейской погони погиб молодой парень из этого города – Ванис Р.

Полиция преследовала скутер, которым управлял 18-летний юноша. Его двухколесное транспортное средство было сбито автомобилем бригады по борьбе с преступностью, который вызвали на подмогу.

В результате столкновения Ванис Р. погиб, а его пассажир получил ранения. Видео столкновения широко распространялось в социальных сетях и СМИ. 

В пятницу адвокат семьи обвинил полицию в том, что она намеренно врезалась в скутер парня, в то время как адвокат полиции защищал версию несчастного случая.

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