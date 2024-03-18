Американский стартап определил значение числа Пи до 105 триллионов знаков 2 18.03.2024, 19:17

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Превзошли Google.

Калифорнийская компания Solidigm, специализирующаяся на системах хранения данных, расшифровала бесконечное число Пи до удивительных 105 триллионов цифр, побив предыдущий мировой рекорд.

Это достижение потребовало 75 дней вычислений и использования огромного объема данных, эквивалентного производительности сотен тысяч смартфонов.

Число Пи, обозначаемое как 3,14, является иррациональным и имеет бесконечное количество десятичных знаков. Несмотря на то что вычисление его до столь высокой точности не имеет практической ценности для большинства математических задач, это достижение является важным эталоном для тестирования новых компьютерных систем и программ.

Solidigm сообщила о своем достижении в День числа Пи, 14 марта, отметив, что они превзошли предыдущий рекорд в 100 триллионов цифр, установленный Google Cloud. Их вычисления потребовали использования 36 твердотельных накопителей, хранящих около 1 петабайта данных.

Точность вычислений числа Пи превзошла все ожидания, достигнув 105 триллионов цифр. Если бы это число было напечатано на бумаге, оно могло бы простираться на миллиарды километров, равноудаленных от Земли до границ Солнечной системы.

Это достижение требовало огромной вычислительной мощности и тщательного планирования. Компания использовала собственные твердотельные накопители и процессоры для сокращения времени вычислений.

Подобные достижения в области вычисления числа Пи демонстрируют постоянное развитие компьютерных технологий. Несмотря на то что число Пи является бесконечным, с каждым новым прорывом мы приближаемся к его более точному измерению.