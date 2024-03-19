«Железная леди» БНР: интересные факты про Полуту Бодунову 19.03.2024, 12:23

Полута Бодунова

Биография выдающейся женщины из истории Беларуси обязательно появится в школьных учебниках.

В истории Беларуси есть своя «железная леди»: век назад активно работала над созданием независимого белорусского государства Полута Бодунова. О ней не упоминают в школьных учебниках. «Еврорадио» решило исправить этот пробел и рассказало интересные факты о ней.

Из учительниц — в революционерки

Полута (по паспорту — Пелагея) Бодунова родилась в 1885 году в Новой Белице, теперь это часть Гомеля. Домохозяйкой она быть не хотела — и получила образование учительницы русского и географии. Преподавала в сельских школах, через несколько лет поехала в Петербург на высшие курсы, улучшать свои навыки и образование.

Там же Полута встретила февральскую революцию. И активно подключилась к ней, войдя в том числе в Совет рабочих и солдатских депутатов.

Работала на Беларусь

В том же году Полута присоединилась к Белорусской Социалистической Грамаде — первой белорусской национальной партии, которая, пусть и поддерживая левые идеи, выступала за белорусскую государственность.

Потом — исполком Великой белорусской рады, Рада Всебелорусского съезда и другие организации, стоявшие за созданием своей страны для белорусов.

Первая женщина-министр БНР

Подпись Полуты Бодуновой стоит под Актом 25 марта 1918-го — тем самым, в котором объявлялось о создании Белорусской Народной Республики. Как народный секретарь (грубо говоря, министр) она «вела» социальные вопросы.

Её задерживали большевики

Полуту неоднократно задерживали за ее деятельность большевики. Но в относительно «травоядные времена» это не кончалось серьёзными сроками. После неудачных попыток продолжать работать в Беларуси уже после создания СССР Бодунова покинула страну и два года продолжала работать в Праге.

Но потом, в 1925-м, ей разрешили вернуться в Беларусь. Потом она уже не могла покинуть СССР.

Была репрессирована за Беларусь

В Беларусь Полута вернулась с подорванным здоровьем, вести прежнюю политическую деятельность она не могла. Поэтому жила с родственниками и при их поддержке.

В 1937-м, во время Большого террора, Бодунову арестовали. Допрос был один: 22 ноября. Спустя всего неделю «тройка» НКВД приговорила её к 10 годам лагерей, но туда она так и не отправилась. Активистку продолжали держать в заточении, пока в мае 1938-го, уже по делу об «антисоветском подполье», её не приговорили к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 29 ноября 1938-го. Где похоронили Бодунову, неизвестно.

В нулевых в Гомеле собирали подписи за переименование одной из улиц в честь Бодуновой. Чиновники отказали, и вместо одной из основательниц первого белорусского государства оставили улицу названной в честь болгарского коммуниста.