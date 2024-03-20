Убийство украинок в Германии россиянкой и немцем: новые подробности 9 20.03.2024, 17:32

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Тело второй жертвы найдено в озере.

Информация об убийстве 27-летней украинки Маргариты Разаз в Германии, о которой стало известно две недели назад, шокировала общественность. Тело девушки, которая проживала в центре для беженцев вместе с матерью и новорождённой дочерью, обнаружили возле города Хоккенхайм.

Дочку Мию, к счастью, вскоре нашли, а вот 51-летняя мать Маргариты Марина Стеценко была объявлена пропавшей без вести. Однако в среду, 20 марта, стало известно, что женщина мертва. Как сообщает BILD, тело Марины обнаружили в озере близ населенного пункта Бад-Мингольсхайм.

Правоохранительные органы информируют, что речь также идет об убийстве.

Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя уроженка России и 44-летний немец. По версии следствия, пара убила Маргариту и Марину, чтобы забрать ребенка себе. Преступники заманили украинок, пообещав им помощь в оформлении документов в Германии.

Ранее стало известно, что подозреваемые по данному делу задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. По информации следствия, преступники могли готовить убийство еще с декабря прошлого года.

О жертвах преступников известно, что они из-за российской войны в Украине выехали сначала в Словакию, где у Маргариты родилась дочь. Затем женщины перебрались в Германию, где жили в лагере для беженцев в городе Мангейме.

Напомним, новорожденный ребенок Маргариты найден живым. Девочка передана на попечение социальных служб.