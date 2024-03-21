закрыть
21 марта 2024, четверг, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Опубликован криминальный топ городов и районов Беларуси

4
  • 21.03.2024, 13:00
  • 2,356
Опубликован криминальный топ городов и районов Беларуси

Где опаснее всего?

Белстат опубликовал данные по преступности за 2023 год. «Зеркало»  проанализировало статистику в разрезе регионов. Рассказываем, где в Беларуси самая высокая преступность, а где жители могут чувствовать себя безопаснее всего.

Журналисты выбрали крупнейшие города (с населением более 60 тысяч человек, там, где отдельной статистики по городу нет, расчет сделан в разрезе района) и посчитали количество преступлений на тысячу жителей.

Таким образом, криминальный топ-10 среди самых населенных городов и районов Беларуси выглядит так:

1 Речицкий район;

2 Борисовский район;

3 Светлогорский район;

4 Минск;

5 Молодечненский район;

6 Могилев;

7 Гомель;

8 Жлобинский район;

9 Витебск;

10 Солигорский район.

В целом лидером по преступности в соотношении с населением среди областей и столицы является Минская область, где в прошлом году пришлось по преступлению на почти каждого сотого жителя. А меньше всего криминала на Брестчине.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип