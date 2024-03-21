Опубликован криминальный топ городов и районов Беларуси 4 21.03.2024, 13:00

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Где опаснее всего?

Белстат опубликовал данные по преступности за 2023 год. «Зеркало» проанализировало статистику в разрезе регионов. Рассказываем, где в Беларуси самая высокая преступность, а где жители могут чувствовать себя безопаснее всего.

Журналисты выбрали крупнейшие города (с населением более 60 тысяч человек, там, где отдельной статистики по городу нет, расчет сделан в разрезе района) и посчитали количество преступлений на тысячу жителей.

Таким образом, криминальный топ-10 среди самых населенных городов и районов Беларуси выглядит так:

1 Речицкий район;

2 Борисовский район;

3 Светлогорский район;

4 Минск;

5 Молодечненский район;

6 Могилев;

7 Гомель;

8 Жлобинский район;

9 Витебск;

10 Солигорский район.

В целом лидером по преступности в соотношении с населением среди областей и столицы является Минская область, где в прошлом году пришлось по преступлению на почти каждого сотого жителя. А меньше всего криминала на Брестчине.