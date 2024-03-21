Опубликован криминальный топ городов и районов Беларуси

Опубликован криминальный топ городов и районов Беларуси4
- 21.03.2024, 13:00
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Где опаснее всего?
Белстат опубликовал данные по преступности за 2023 год. «Зеркало» проанализировало статистику в разрезе регионов. Рассказываем, где в Беларуси самая высокая преступность, а где жители могут чувствовать себя безопаснее всего.
Журналисты выбрали крупнейшие города (с населением более 60 тысяч человек, там, где отдельной статистики по городу нет, расчет сделан в разрезе района) и посчитали количество преступлений на тысячу жителей.
Таким образом, криминальный топ-10 среди самых населенных городов и районов Беларуси выглядит так:
1 Речицкий район;
2 Борисовский район;
3 Светлогорский район;
4 Минск;
5 Молодечненский район;
6 Могилев;
7 Гомель;
8 Жлобинский район;
9 Витебск;
10 Солигорский район.
В целом лидером по преступности в соотношении с населением среди областей и столицы является Минская область, где в прошлом году пришлось по преступлению на почти каждого сотого жителя. А меньше всего криминала на Брестчине.