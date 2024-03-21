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Витебчанин пытался совершить побег из колонии в Шклове

  • 21.03.2024, 23:27
Витебчанин пытался совершить побег из колонии в Шклове

Инцидент произошел в сентябре.

Мужчина пытался совершить побег из колонии в Шклове. Инцидент произошел 12 сентября в исправительной колонии № 17. Отбывающий наказание 57-летний мужчина совершил попытку побега из учреждения.

Довести задуманное до конца жителю Витебска не удалось — сотрудники колонии задержали «беглеца». Мужчине предъявили обвинение в покушении на побег из исправительного учреждения.

Известно, что витебчанин отбывал наказание в виде 14 лет лишения свободы в ИУ «ИК № 17» города Шклова по приговору суда от мая 2020 года — за насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов к нему, а также убийство.

С учетом всех обстоятельств за попытку побега суд Шкловского района назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. По совокупности приговоров с учетом частично отбытого срока по первому приговору ему назначили 11 лет тюрьмы, но уже строгого режима.

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