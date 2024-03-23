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Андрей Шарендо: Полина сделала все, что могла за эти годы страданий

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  • 23.03.2024, 12:50
  • 6,406
Андрей Шарендо: Полина сделала все, что могла за эти годы страданий

Муж политзаключенной прокомментировал постановочное видео на БТ.

Белорусское телевидение показало пропагандистский постановочный фильм с участием политзаключенной, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк, которая уже четвертый год находится в заключении в условиях пыток и давления.

«Очень тяжело видеть Полину в таком состоянии. Опухшее лицо и синяки под глазами. Трудно даже представить, через что ей пришлось пройти за последние три с половиной года и что с ней делали до записи видео, — написал координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо. — Единственное, что известно из официального ответа из колонии, это то, что за последние два месяца Полину трижды помещали в штрафной изолятор. Но пропагандисты, конечно, этого не говорили. Это значит, что новая 411-я статья и новый срок уже подготовлены, и до окончания этого срока осталось всего два месяца...

У Полины уже нет физических сил, чтобы дать отпор. По интонации голоса Полины я лично понял, что абсолютное большинство слов она просто говорит под диктовку, да еще и подчеркивает это. Полина не подчинилась, она просто на время приняла правила игры, чтобы выжить. Полина сделала все, что могла за эти годы страданий».

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