Наталья Радина о фильме БТ: Все ложь, от начала до конца 10 23.03.2024, 15:55

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Полина Шарендо-Панасюк останется героиней, а пропагандистов ждет наказание.

Белорусское телевидение показало пропагандистский постановочный фильм с участием активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, которая уже четвертый год находится в заключении в условиях пыток и давления. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина отреагировала на него в «Фейсбуке»:

— Мерзкий и подлый постановочный фильм был показан вчера по БТ об активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк. Все ложь, от начала до конца. Полину водили по пустой колонии, в кадре, кроме нее и пропагандистов БТ, никого не было. Показанные помещения после свежего ремонта явно не жилые. Совершенно очевидно, что измученную пытками политзаключенную заставили говорить заранее написанный текст. К фильму ее тщательно готовили: одели в новую форму, сделали макияж, вероятно, перевели накануне на усиленное питание. Хотя всем, кто хорошо знает Полину, все равно было видно, насколько она измучена каторжными условиями содержания и постоянным пребыванием в ШИЗО.

Отдельно хочу отметить пропагандистку БТ Анастасию Бенедисюк, которая делала «интервью» с Полиной. Какой нужно быть конченной сукой и садисткой, чтобы показывать матери видео с сыном, которого она не видела более трех лет, и комментарием, что «дети забывают маму»?

Лукашенковские пропагандисты со своими лагерными постановками — соучастники пыток против политзаключенных и преступлений, совершаемых режимом. Они неминуемо понесут ответственность. А Полина Шарендо-Панасюк остается героической женщиной, которая прошла через адскую гулаговскую систему, боролась с ней всеми силами, пытаясь сохранить достоинство и веру в свои идеалы.

Знаменитый советский диссидент Натан Щаранский за 9 лет заключения провел в пыточных условиях ШИЗО 405 дней, и это был его абсолютный рекорд. Российский политзаключенных Алексей Навальный был в ШИЗО 300 суток. Полина Шарендо-Панасюк только за последний год заключения провела в ШИЗО 230 суток.

Эта сильная, мужественная женщина достойна только безграничного уважения и восхищения.

Очень ждем на свободе, Полина.