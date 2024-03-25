Макрон: ИГ пыталось устроить во Франции такие же теракты, как в «Крокусе» 25.03.2024, 15:08

Попыток было несколько.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал стрельбу в российском ТЦ «Крокус Сити Холл», рассказав, что представители «Исламского государства» пытались устроить такие же теракты в его стране, сообщает BMF TV. Попыток было несколько.

«За последние месяцы именно эта группа совершила несколько покушений на нашей территории», – сказал Макрон.

Президент Франции рассказал, что Париж предложил спецслужбам России и партнерам в регионе «расширенное сотрудничество» для борьбы с этой угрозой, «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и элементы, которые могут быть полезны россиянам».

Напомним, 22 марта в российском ТЦ «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли 137 человек, еще более 180 пострадали. Ответственность за этот теракт взяло на себя «Исламское государство». И хотя США заранее предупреждали Москву о его подготовке, диктатор Владимир Путин не среагировал, обвинил Вашингтон в шантаже и осуществлении провокаций. А когда теракт все же произошел, он традиционно заявил об украинском следе в этой истории.