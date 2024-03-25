закрыть
25 марта 2024, понедельник, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон: ИГ пыталось устроить во Франции такие же теракты, как в «Крокусе»

  • 25.03.2024, 15:08
Макрон: ИГ пыталось устроить во Франции такие же теракты, как в «Крокусе»

Попыток было несколько.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал стрельбу в российском ТЦ «Крокус Сити Холл», рассказав, что представители «Исламского государства» пытались устроить такие же теракты в его стране, сообщает BMF TV. Попыток было несколько.

«За последние месяцы именно эта группа совершила несколько покушений на нашей территории», – сказал Макрон.

Президент Франции рассказал, что Париж предложил спецслужбам России и партнерам в регионе «расширенное сотрудничество» для борьбы с этой угрозой, «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и элементы, которые могут быть полезны россиянам».

Напомним, 22 марта в российском ТЦ «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли 137 человек, еще более 180 пострадали. Ответственность за этот теракт взяло на себя «Исламское государство». И хотя США заранее предупреждали Москву о его подготовке, диктатор Владимир Путин не среагировал, обвинил Вашингтон в шантаже и осуществлении провокаций. А когда теракт все же произошел, он традиционно заявил об украинском следе в этой истории.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив