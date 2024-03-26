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Украинские партизаны: В Крыму началась паника

  • 26.03.2024, 8:56
  • 10,468
Украинские партизаны: В Крыму началась паника

Оккупанты вывозят склады с территории полуострова.

У российских оккупантов началась паника, они перемещают военные склады из Крыма, сообщило движение «АТЕШ» в Telegram.

Партизаны рассказали, что в последнее время они наблюдают массовое перемещение полевых артиллерийских складов.

По их информации, в первую очередь это связано с успешными ударами Сил обороны Украины по Севастополю и Гвардейском.

В АТЕШ заявили, что оккупанты перебрасывали реактивные снаряды к РСЗО «Ураган», которые «прекрасно детонируют даже от небольшого попадания».

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