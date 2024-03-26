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МТЗ показал трактор «Беларус» после ребрендинга

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  • 26.03.2024, 19:23
  • 6,112
МТЗ показал трактор «Беларус» после ребрендинга

Что изменилось?

Минский тракторный завод опубликовал в инстаграме фото и видео обновленного легендарного трактора Belarus 80.1. Основное изменение, которое любому бросается в глаза — замена традиционного синего цвета трактора на красный.

Кроме того, обновленные модели, как утверждается, изготовлены не из металла, а из SMC-материалов, благодаря чему стали «легче, прочнее, дешевле».

Также в обновленной версии трактора в кабине использованы цельностеклянные двери, которые улучшили обзор, а также прямоугольные блок-фары заменены на линзованные модули. Новый дизайн разрабатывал специалист, который ранее работал в испанской автомобильной компании SEAT.

Вскоре такой же ребрендинг ожидает и модель Belarus 82.

Информация о намерении заменить в оформлении тракторов синий цвет на красный вызвала возражения и непонимание, в Министерство промышленности даже отправляли петицию с просьбой этого не делать. Однако она не дала результатов.

Обновленные Belarus 80 и Belarus 82 выпустят в серийное производство в течение 2024 года.

Как сообщал Charter97.org, на днях белорус жестко обратился к конструкторам МТЗ.

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