ВСУ выбили россиян из-под Синьковки

ВСУ выбили россиян из-под Синьковки1
- 27.03.2024, 11:00
- 2,814
Украинцы контратакуют.
Силы обороны Украины вернули определенные позиции в Синьковке Харьковской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 26 марта.
Согласно геолокационным кадрам, украинские и российские военные продвинулись вдоль линии Купянск — Кременная на фоне продолжающихся боев.
Кадры от 24 марта показали, что украинские бойцы вернули ограниченные позиции в северной части Синьковки.
«Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов», — говорится в сообщении.
По информации нескольких российских военкоров, оккупанты якобы продвигаются к Тернам Донецкой области, а украинцы контратакуют в этом районе.
Украинские и российские источники заявили о продолжении позиционных боев возле Синьковки, Ивановки, Тернов, Ямполовки, Белогоровки.