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ВСУ выбили россиян из-под Синьковки

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  • 27.03.2024, 11:00
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ВСУ выбили россиян из-под Синьковки

Украинцы контратакуют.

Силы обороны Украины вернули определенные позиции в Синьковке Харьковской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 26 марта.

Согласно геолокационным кадрам, украинские и российские военные продвинулись вдоль линии Купянск — Кременная на фоне продолжающихся боев.

Кадры от 24 марта показали, что украинские бойцы вернули ограниченные позиции в северной части Синьковки.

«Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов», — говорится в сообщении.

По информации нескольких российских военкоров, оккупанты якобы продвигаются к Тернам Донецкой области, а украинцы контратакуют в этом районе.

Украинские и российские источники заявили о продолжении позиционных боев возле Синьковки, Ивановки, Тернов, Ямполовки, Белогоровки.

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