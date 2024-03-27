Власти подготовили «трудовой проект» для студентов-медиков 1 27.03.2024, 14:37

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На что это похоже.

Летом студентов-медиков привезут на работу в Полоцк и Новополоцк. Пропаганда называет это «трудовым проектом», но похоже, что студенты собираются затыкать дыры в кадрах, отмечает «Еврорадио».

По мнению властей, дело в том, что проект был очень популярен в прошлом году. Поэтому, считают они, теперь в медицинские учреждения поступило 60 заявок из Беларуси и России.

Но разгадка такого трудового энтузиазма за 600-800 рублей достаточно прозаична. В банках вакансий обоих городов сейчас имеется около 200 мест для врачей-специалистов и более 100 для медсестер.

Напомним, еще осенью прошлого года в интервью Народному репортеру доктор Станислав Соловей, уехавший из Беларуси из-за репрессий, выказался, почему в Беларуси отток кадров в медицинской сфере происходит в таких масштабах.

— Дефицит кадров возрастает, и мы не можем верить Минздраву. Фонд медицинской солидарности доказал, что власти искажают информацию о количестве врачей.

И этому есть много косвенных подтверждений. Министр здравоохранения Польши еще год назад заявил, что в течение года они выдали 2 тысячи разрешений на работу врачам-иностранцам: тысячу — украинцам и тысячу — белорусам.

То есть у нас была потеря, сопоставимая с потерей страны, где началась полномасштабная война.

Второй момент, исследование об условиях труда показало, какой процент медиков перерабатывает. То есть их становится меньше, работают они при этом больше.

Если раньше эмиграция была уделом в основном молодых докторов, которые отработали два года, стали свободным в плане перемещения и уехали, например, в Германию. Сейчас активно уезжают доктора 35, 45 и даже 50 лет, — озвучивал медик.

Отметим, что по картине на сегодня, перечисленные причины – лишь вершина айсберга.