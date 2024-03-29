Дональд Туск: Европа перешла в предвоенную эпоху 1 29.03.2024, 12:26

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Такого не было с 1945 года.

Политики и эксперты по всей Европе утверждают, что Россия может атаковать страны НАТО в течение нескольких лет. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что наступило предвоенное время.

«Сейчас больше всего тревожит то, что возможен буквально любой сценарий. Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны морально привыкать к новой эпохе. Мы в довоенное время. Я не преувеличиваю. С каждым днем это все очевиднее», - рассказал он в интервью El pais.

Политик добавил, что когда Россия атакует города на западе Украины на польском участке границы также слышны звуки взрывов. Туск отметил, что у него была в Европейском совете интересная дискуссия с президентом Испании Педро Санчесом. Тот просил перестать использовать слово «война» в заявлениях относительно Украины.

«Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу таким образом, что в Испании звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг - не спорить, а действовать и готовиться к защите», - подчеркнул премьер Польши.

По его мнению, сейчас главной задачей для Европы является защита Украины и сохранение ее как независимого и целостного государства.

«От нас зависит избежание пессимистических сценариев. Их ситуация сегодня намного тяжелее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны, когда солдаты Путина были на подступах к Киеву. Возможно, о войне в Украине стоит думать в долгосрочной перспективе. Это означает, что европейские страны будут иметь все больше новых обязанностей», - сказал Туск.

Он также призывает европейцев больше тратить на оборону. В частности, напомнил о необходимости направлять минимум 2% ВВП на оборону, согласно фундаментальному принципу НАТО.

«Мы должны потратить все, что можем, чтобы закупить технику и амуницию для Украины, потому что мы живем в самый критический момент после окончания Второй мировой войны. Все решат следующие два года. Если мы не сможем поддержать Украину достаточным количеством техники и боеприпасов, если Украина проиграет, никто в Европе не сможет чувствовать себя в безопасности», - подытожил он.

Вероятность войны РФ и НАТО

Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В Министерстве обороны Литвы прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на войне против Украины.

Новый президент Финляндии недавно заявил, что считает маловероятным нападение РФ на его страну, ныне являющуюся членом НАТО.

Однако разведка Эстонии придерживается иного мнения. Там считают, что Россия уже готовится к войне с НАТО, это может произойти в течение 10 лет.