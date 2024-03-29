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Еще одна страна ввела ограничения по автомобилям, которые едут в Беларусь

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  • 29.03.2024, 14:06
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Еще одна страна ввела ограничения по автомобилям, которые едут в Беларусь

Вслед за Польшей и Латвией.

Литва вслед за Польшей и Латвией перестала пропускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах с двигателем больше 1,9 литра и дороже 50 тысяч евро. Об этом в профильных чатах пишут автомобилисты, которые застряли перед литовско-белорусской границей.

Как писал сайт Charter97.org, ночью 23 марта в специальных чатах, а позже в СМИ начала появляться информация о том, что Польша приостановила пропуск приобретенных у разных стран Европы автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

Вслед за Польшей перестала пускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах Латвия.

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