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Патрулировал недолго: что известно о потопленном в Крыму российском корабле «Сергей Котов»

  • 5.03.2024, 10:52
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Патрулировал недолго: что известно о потопленном в Крыму российском корабле «Сергей Котов»

Судно пополнило состав Черноморского флота только в 2022 году.

Ночью 5 марта во временно оккупированном Крыму был потоплен российский патрульный корабль «Сергей Котов». Это судно пополнило состав Черноморского флота РФ только в 2022 году.

К тому же Силы обороны Украины довольно долго охотились за этим военным кораблем и это была уже не первая попытка потопить судно. Детальнее о патрульном корабле «Сергей Котов» рассказал OBOZ.UA.

Как сообщили в ГУР, атаку на патрульный корабль Черноморского флота России «Сергей Котов» совершило спецподразделение под названием «Group 13». Эта операция прошла в рамках сотрудничества ГУР с Военно-Морскими Силами ВСУ при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате атаки морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения корми, правого и левого бортов. Этот эпизод огневого поражения произошел в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов. На борту могло находиться 60 человек. Судьба экипажа корабля уточняется.

Что известно о судне?

«Сергей Котов» – третий серийный патрульный корабль проекта 22160. Он был спущен на воду на корабле «Залив» в январе 2021 года. Ходовые испытания начались в конце октября 2021 г., и только 30 июля 2022 г. корабль вошел в состав Черноморского флота РФ.

Этот корабль оснащен разнообразным оружием, включая артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», ЗРК ближнего действия 3М-47 «Гибка», противодиверсионные гранатометные комплексы ДП-65. Кроме того, этот фрегат может перевозить вертолет Ка-27ПС.

Силы обороны Украины долго охотились за этим патрульным кораблем. Официально известно о не менее трех атаках на него морскими дронами. В частности, в июле, августе и сентябре 2023 года.

Технические характеристики:

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток

Экипаж: до 80 человек

Водоизмещение: 1300 тонн

Длина: 94 метра

Ширина: 14 метров

Осадка: 3,4 метра

Энергетическая установка: два маршевых дизельных двигателя общей мощностью 34000 л.с.

Ранее в сеть попал момент поражения российского корабля в Крыму. Очевидцы сняли момент, когда у борта вражеского корабля произошел сильный взрыв. Также на записи слышна интенсивная стрельба, вероятно из крупнокалиберного пулемета. По предварительным данным, российские захватчики таким образом пытались уничтожить атаковавшие корабль морские дроны.

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