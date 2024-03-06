Певец Александр Малинин принял решение идти на войну против Украины 9 6.03.2024, 13:13

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Артист заявил, что он готов.

Российский певец Александр Малинин, который имеет звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: его обвинили в антипатриотизме, эмиграции и отсутствии четкой позиции по поводу войны, которую Россия развязала в Украине.

В январе 2024 года депутат гордумы Саратова Роман Грибов заявил, что Малинина нужно «отменить» из-за того, что артист живет в Германии, а концерты продолжает давать в РФ и молчит о «СВО». А еще Малинина упрекали в том, что он исполнял украинскую песню «Червонца калина».

После этого певец высказал свою позицию и поддержал режим Путина:

«Последнее время в сети появилось очень много ложной, дискридитирующей меня информации. Я русский. Гражданин Российской Федерации и Народный артист России», — написал в своих соцсетях Малинин.

«Проживаю постоянно в России, в Москве. Езжу на гастроли с концертами, часто бываю за рубежом. То, что я постоянно проживаю за границей — это ложь! Я никогда не менял мою Родину на заграницу, поэтому и не мог специально откуда-то вернуться ради концертов в Россию. Я и так здесь живу, работаю и плачу налоги», - добавил певец-путинист.

Также он заявил, что с 2014 года ни единого раза не исполнял песню «Червона калина» и что готов идти воевать на стороне оккупантов:

«Я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов», - подытожил Малинин.