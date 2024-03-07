США отреагировали на ракетный удар по Одессе во время визита Зеленского 1 7.03.2024, 11:32

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Конгресс должен принять меры.

В США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Представители ведомства отметили, что это очередное доказательство того, что Украина нуждается в усилении ПВО.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на брифинг Государственного департамента США.

Комментируя вопрос удара РФ 6 марта по Одессе во время визита в город Зеленского и Мицотакиса, спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что это еще одно напоминание о том, как Россия продолжает наносить удары по Украине каждый день.

«Это напоминание о необходимости Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии», - сказал он.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.

«Мы знаем, что делает Россия. Мы видели, что происходило на поле боя в течение последних нескольких недель из-за бездействия Конгресса», - сказала она.

Жан-Пьер отметила, что в США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация продолжается в Украине. По ее словам, на прошлой неделе директор ЦРУ доложил об ужасающих последствиях российской агрессии для украинского государства.