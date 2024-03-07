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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил новую должность

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  • 7.03.2024, 20:28
  • 9,192
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил новую должность
Валерий Залужный

Он назначен послом Украины в Великобритании.

Кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного согласовали на должность посла в Британии.

Об этом сообщает МИД Украины.

Отмечается, что в четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

«Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», - говорится в сообщении.

В июле 2023 года Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Британии.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заменил верховного главнокомандующего украинской армии. Вместо Валерия Залужного им стал Александр Сырский.

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