Партизаны показали прибытие военной техники РФ в Симферополь и сделали намек
- 8.03.2024, 12:20
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Далеко не уедет.
Партизаны фиксируют прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь (Крым). Дальше она будет переброшена на фронт.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
«Нашими агентами была найдена военная техника оккупантов на ж/д станции «Симферополь-Грузовой», для последующей переброски ее на фронт», - говорится в сообщении.
Так партизаны нашли место систематического скопления различной техники для той же переброски по железной дороге.
«Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения», - добавили в «Атеш».