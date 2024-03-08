Партизаны показали прибытие военной техники РФ в Симферополь и сделали намек 8.03.2024, 12:20

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Далеко не уедет.

Партизаны фиксируют прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь (Крым). Дальше она будет переброшена на фронт.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Нашими агентами была найдена военная техника оккупантов на ж/д станции «Симферополь-Грузовой», для последующей переброски ее на фронт», - говорится в сообщении.

Так партизаны нашли место систематического скопления различной техники для той же переброски по железной дороге.

«Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения», - добавили в «Атеш».