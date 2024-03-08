закрыть
8 марта 2024, пятница, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны показали прибытие военной техники РФ в Симферополь и сделали намек

  • 8.03.2024, 12:20
  • 2,210
Партизаны показали прибытие военной техники РФ в Симферополь и сделали намек

Далеко не уедет.

Партизаны фиксируют прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь (Крым). Дальше она будет переброшена на фронт.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Нашими агентами была найдена военная техника оккупантов на ж/д станции «Симферополь-Грузовой», для последующей переброски ее на фронт», - говорится в сообщении.

Так партизаны нашли место систематического скопления различной техники для той же переброски по железной дороге.

«Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения», - добавили в «Атеш».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин