Армения восстала 1 9.03.2024, 12:40

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Империя будет огрызаться, но это уже не 2008-й и 2014-й.

Возможная заявка Армении на вступление в Европейский союз будет своеобразным асимметричным ответом на кризисы, которые генерирует Россия, где только может. Такое мнение выразил телеграм-канал «Ник и Майк».

С точки зрения Кремля, это ещё одна «мятежная провинция», которая хочет сбежать из империи. Кремль ведёт войну в Украине, политически контролирует Грузию, пытается пугать Приднестровьем Молдову, закрыл глаза на Карабах, пытаясь спихнуть Никола Пашиняна в кризис.

Однако способен ли Кремль активно вмешиваться во всех этих странах во внутреннюю повестку одновременно, в том числе гибридными действиями? Ещё же необходимо не забывать Беларусь, которая тоже требует особого внимания, чтобы транзит не приостановился и не зашёл в тупик.

Да, уходить из-под контроля Кремля опасно и болезненно, однако сейчас лучший момент. Когда массовый исход будет серьезным вызовом, а возможности реагировать ограничены, так как нужно ещё и на расширение НАТО хоть как-то отвечать.

Для государств, которые обрели независимость только в начале 90-х прошлого века, пора завершать процесс суверенизации. Дорога простая – Европейский союз и НАТО. В любой последовательности. Империя будет огрызаться, но это уже не 2008-й и 2014-й. И тем более не 2022-й.

Помимо очевидных проблем в Европе, есть ещё давление на востоке и внутреннее напряжение.

Беларуси повезло меньше всего. Синепалый не только поставил ее в полную зависимость от России, но и привел к моменту, когда наша страна в полушаге от того, чтобы не только стать театром военных действий, но и полностью оказаться на стороне агрессора в качестве прокси.

Для Кремля ценность остатков суверенитета Беларуси имеет значение лишь в нескольких плоскостях: контрабандный хаб, прокси-территория и армия, а также голос в международных организациях.