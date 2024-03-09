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Приедут военные спецы: США значительно увеличат штат посольства в Киеве

  • 9.03.2024, 15:18
  • 1,136
Приедут военные спецы: США значительно увеличат штат посольства в Киеве

Задача новых сотрудников - помогать ВСУ в технических вопросах с американским оружием.

Посольство США в Киеве расширяет штат сотрудников. Это напрямую связано с помощью украинской армии, пишет Foreign Policy.

По данным источников, на работу в Киев переведут несколько десятков человек, среди которых будут в том числе представители американских военных компаний. Их задача – помогать украинским военным оперативно решать технические проблемы, связанные с обслуживанием американской военной техники.

- Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777, – поясняет издание в качестве примера.

Отмечается, что Вашингтон решился на расширение штата посольства вопреки опасениям, что это может увеличить риск втягивания Америки в войну против РФ.

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