Глава МИД Армении рассказал, что в стране активно обсуждается вступление в Евросоюз 2 9.03.2024, 15:26

Страна стремится наладить более тесные связи с Западом.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе и стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня в Армении обсуждается много новых возможностей, и это не будет секретом, если я скажу, что среди них – членство в Евросоюзе», – сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Отмечается, что глава МИД Армении говорил в кулуарах дипломатического форума в турецком городе Анталия.

Напомним, на прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.