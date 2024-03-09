В какую сторону нужно ложиться спать головой? 3 9.03.2024, 21:58

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Чтобы утром прекрасно себя чувствовать и быть полным сил.

В древних учениях объяснялось, куда лучше спать головой, чтобы утром прекрасно себя чувствовать и быть полным сил. Но есть правила, куда нельзя спать головой, пишет glavred.info.

Расставляя дома мебель, не все задумываются, как правильно поставить кровать, чтобы сон был самым лучшим и самым эффективным. Но на самом деле существует немало поверий относительно правильного положения во время сна. Часть из таких поверий пришла к нам еще из древности, при этом в разных странах и культурах сохранилось разное отношение к этому вопросу.

Как должна стоять кровать по фен-шуй

Согласно древнему китайскому учению фэн-шуй, размещение тела человека во время сна может повлиять на то, как он будет себя чувствовать. В этом древнем учении отмечается, что сон головой на восток будет способствовать улучшению умственной деятельности человека, а головой на юг – улучшению здоровья и улучшению качества сна.

Также считалось, что сон головой на юг может улучшить финансовое благополучие человека и привлечь к нему больше денег.

Почему не надо спать головой на север

Согласно ведической философии, сон головой на север негативно влияет на энергетику человека. Но при этом также нельзя спать головой на запад, ведь считалось, что это будет отбирать у человека его силу.

Согласно ведам, нужно направлять голову во время сна на юг или восток – тогда энергия планеты будет окутывать человека и может помочь восстановить силы, которые были потрачены на различную деятельность в течение дня.

А вот согласно индийскому учению «васту-шастра», которая занимается изучением привлечения в дом положительной энергии, нельзя спать головой на север, северо-восток и северо-запад. В этом учении отмечается, что если человек будет спать головой на север, то он может стать корыстным и жестоким, если головой на запад – станет эгоистом, а если на восток – сможет достичь внутренней гармонии.