Полковник ВСУ: Россия закипает 5 1.04.2024, 12:00

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Социальный взрыв неминуем.

Вчера, 31 марта, российский диктатор Путин подписал указ о проведении в России весеннего призыва на срочную военную службу. В период с 1 апреля по 15 июля на службу планируется привлечь 150 000 призывников.

Это и есть скрытая мобилизация? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику:

— Частично, да, есть определенная угроза, что через 6-8 месяцев они в принудительном порядке заставят кого-то перейти на контракт и отправят в зону оккупации.

— Будет ли это явлением массовым?

— Считаю, что нет. Шойгу (министр обороны РФ — прим.) дал четкий сигнал, что они создают 16 новых бригад, 14 новых дивизий и две общевойсковые армии. Сугубо по цифрам: бригада — это до 5 тысяч человек, дивизия — 12,5 тысяч. Понятно, что их нужно где-то взять. Маневр точно будет, но не думаю, что он будет сильно масштабирован.

— Многие связывают атаку на «Крокус Сити Холл» с тем, что в России будет объявлена всеобщая мобилизация. Есть ли для этого предпосылки?

— У меня нет никаких сомнений, что они сами устроили этот теракт, но вопрос в цели. Что они задумали? Этого мы сейчас не увидим. История специальных операций свидетельствует о том, что, как правило, такие вещи (серьезно задокументированные) раскрываются через 30-50 лет, даже больше.

Возможно, Путин таким образом решил развязать себе руки для мобилизации. Может, его таким способом подставляет одна из «башен Кремля», чтобы подтолкнуть к переходу «черных линий», например — нанесению тактического ядерного удара.

Чтобы сделать серьезные выводы, должно пройти еще некоторое время. Зависит и от того, будут ли еще теракты. Тогда картинка сложится.

Подводя итог, во-первых, Россия закипает, что очень хорошо. Во-вторых, Путин не собирается сдаваться. Это опасно. Ведь от 1,5 до 3 миллионов мобилизационного ресурса у них есть, к сожалению. Как я говорил ранее, это война экзистенциального порядка: или мы их, или они нас.

Подчеркну, в России нарастает кризис, социальный взрыв неминуем. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах.

Путин открыл «ящик Пандоры» и, надеюсь, в нем же он и утопится. Помним фундаментальное правило: империя должна быть уничтожена. Так и будет. Это сложные процессы, как показывает история, но все идет в правильном направлении.

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