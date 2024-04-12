Мухтар Аблязов: Токаев и Путин разыгрывают спектакль, но в Казахстане будет революция 12.04.2024, 12:27

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Мухтар Аблязов

Власть в стране скоро сменится.

В российском информационном пространстве активно распространяется тезис, что следующей целью Кремля может стать Казахстан. Так в Сеть было слито голосовое сообщение одиозного российского депутата Андрея Гурулева о том, что «казахи будут следующими», а бывший сотрудник КГБ Андрей Луговой снял пропагандистский фильм «Личный враг короля. Казахстанский излом».

Однако один из лидеров казахстанской оппозиции Мухтар Аблязов считает, что эта информационная волна — игра Касыма Жомарта-Токаева и Путина. Астана рассказывает о «русской угрозе», чтобы представить Токаева «защитником независимости» (белорусы хорошо помнят, как подобные «страшилки» европейским дипломатам рассказывал экс-глава министерства иностранных дел Владимир Макей), хотя последний является абсолютным вассалом Кремля.

Лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», экс-министр энергетики, индустрии и торговли Мухтар Аблязов в интервью сайту Charter97.org рассказал, как Токаев и Путин разыгрывают спектакль для Запада, о роли Астаны в обходе антироссийских санкций и выразил мнение, что в его стране в ближайшее время будет революция.

«Идет массовое возмущение действующей властью и конкретно Токаевым»

— Что происходит в Казахстане после революции в 2022 году?

— В Казахстане сейчас половина областей подверглась наводнениям. Если зайти в социальные сети, то можно увидеть настроения людей во всех этих регионах. Идет массовое возмущение действующей властью и конкретно Токаевым. Когда начались наводнения, этот недопрезидент, которого теперь уже вся страна называет «мебелью», поехал в Китай. В Казахстане происходили критические события, а он в это время находился в Китае, откуда заявил, что «Астана готова накормить всех голодающих мира». По этому поводу вся наша страна плевалась.

Потом Токаев вернулся, а в воскресенье, когда ничего не работает, экстренно назначает своего советника Каната Бозумбаева вице-премьером, который отвечает за все эти события по наводнениям, организует борьбу с последствиями и тому подобное. В воскресенье парламент его утверждает. Все эти события происходят в экстренном порядке, потому что вся страна уже Токаева оплевывала. Это также показывает и его страх. Потом Токаев летит в западный регион, нефтяную столицу Казахстана Атырау, заявляет о помощи и компенсациях, что «все хорошо», а оттуда улетает в Узбекистан.

В это время наводнения усиливаются, идет массовая эвакуация людей, а Токаев с президентом Узбекистана в Ташкенте, его красиво встречают, поют песни. Потом он летит в Хиву, вся страна уже в ярости, а Токаев со стеклянными глазами заявляет, что «контролирует ситуацию». Затем узбеки показывают ролик, в котором вокруг него танцы, пляски и все такое.

Вместо того, чтобы управлять ситуацией, Токаев то в Китае, то в Узбекистане гуляет, а следом и премьер летит в Кыргызстан. Это, конечно, вызывает гнев у людей. Сейчас идет массовый челлендж, где люди в соцсетях выставляют разбитую мебель и пишут «Токаева — в отставку».

«Токаев — вассал Путина»

Обстановка накалилась, пик наводнения еще даже не прошел, где-то до 20 апреля будет, все основные события еще впереди. Возле Атырау есть город, там 70 тысяч человек живет, он весь эвакуирован, город затоплен. Сейчас и Атырау, в котором живет больше 300 тысяч человек, массово покидают, ожидается большая волна. Люди возмущаются, что они вкладывали свои ресурсы, а власть ничего не делает, ничего не платит, не компенсирует и так далее.

Видимо, Токаев забыл, что в марте начинается весна. Но Казгидромет еще в декабре предупреждал, что зима была холодной, глубина промерзания почвы очень высокая и, соответственно, когда будут паводки, вода пойдет по поверхности.

Предыдущие два года Токаев заявлял, что «только стал президентом», что «только сейчас получил реальную власть». Но я еще в январе 2022 года говорил, что «Токаев — всего лишь мебель», что страна ложится под Россию, как это было в Беларуси.

У нас происходит то же самое. Промышленные активы сливаются Путину, а это порты, металлургический комбинат и так далее. Самое крупное месторождение урана в мире, Буденовское, стоимостью минимум 16 миллиардов долларов, просто бесплатно было переписано российским олигархам.

И этот процесс идет дальше, Токаев — вассал Путина, фактически страна кладется под Россию, это будет оформлено в виде некоего союзного договора или еще как-то. Как в Советском Союзе была КазССР или БССР так называемые. Вот в таком формате страна будет «переупаковываться». Путин строит империю, пытается восстановить границы бывшего Советского Союза.

За эти два года были, конечно, люди, которые говорили: «Дайте ему время, он пятью языками владеет» и прочее. За эти два года произошла тотальная дискредитация этой мысли. Были пожары, с которыми эта власть не справлялась, затем массовое замерзание городов, сейчас эти наводнения.

«С новой силой эта волна будет разворачиваться и сносить этот режим»

Я предполагаю, что с высокой долей вероятности протест будет больших масштабов и большей силы. И, по сути дела, для этой политической верхушки все закончится очень плохо. Скажем, если бы это было более четко организовано, к чему я и стремлюсь, был бы просто резкий снос режима, мирный переход власти, «переупаковка» — временное правительство в течение полугода, за это время новые честные выборы, однопалатный парламент, ликвидация должности президента. Все эти программы и шаги прописаны, я сам лично к этому веду страну, настаиваю, выступаю в эфирах и так далее.

Прогнозирую, что год, может — чуть больше, но режим падет неизбежно. Но события могут развернуться и так, что все произойдет и до конца этого года.

— Казахстан активно используется и Беларусью, и Россией для обхода санкций. Сейчас появилась информация, что РФ попросила у Токаева нефтепродукты. Что вам известно об обходе санкций против режимов Лукашенко и Путина со стороны Казахстана?

— На эту тему есть отчеты, которые публикуются с конца 2022 года, их делает фонд «Открытый диалог». Выпущено множество аналитических материалов, где на основе государственных статистических данных озвучивается роль Казахстана в помощи Путину. Собственно, все это стало причиной того, что в западных средствах массовой информации было доказано, что Казахстан оказывает широкомасштабную помощь России. По сути, это страна номер один в этом плане, потому что примыкает и к России, и к Китаю.

«Казахстан сейчас разыгрывает карту дезинформации»

Через территорию Казахстана идут гигантские объемы как официальных, так и неофициальных грузов из Китая в Россию, из стран Центральной Азии, в частности — Кыргызстана, Узбекистана и других стран. На основе всего этого было много публикаций в международной прессе. Примерно в конце апреля я выступал у Марка Фейгина, где предоставил детально все цифры, объемы, кто делает, как делает и так далее.

Казахстан сейчас разыгрывает карту дезинформации, что «он якобы находится под угрозой давления России», что «якобы помогает Украине» и так далее.

Токаев пытается усидеть на двух стульях, изображая, что «Казахстану самому трудно маневрировать», а «Казахстан является другом Украины». Вот такая «фишка», собственно, была вкручена в СМИ. Я больше полугода выступал на украинских каналах, там настойчиво говорил: «Не поддавайтесь всем этим фейкам, вас просто используют, сделают из вас дураков».

«Мне казалось, что наступило массовое прозрение украинцев»

Украинская разведка еще в октябре 2022 года сделала заявление в итальянской газете La Repubblica, что Казахстан активно поставляет различные микрочипы и электронику, которую Россия использует для интегрирования в снаряды и ракеты, которые потом сыплет на головы украинцев. В конце 2022 года официальные лица Украины сказали: «Теперь мы знаем, что Казахстан — союзник Путина».

И вот все эти претензии в сторону Казахстана четко были озвучены после 9 мая 2023 года, когда был День Победы, а Токаев вместе с Путиным стоял на трибуне в Москве.

Тогда украинцы начали плакать и говорить: «А мы тебе верили, а ты, оказывается, пропутинский», и так далее. Я все время открыто нападал на журналиста Дмитрия Гордона и говорил: «Что ты несешь, как ты открыто можешь хвалить Токаева? Что он умный, интеллигентный и тому подобное. Это же человек, который помогает Путину». И мне казалось, что такое массовое прозрение наступило. Но нет, в 2022 году были выборы президента Казахстана, Зеленский единственный умудрился поздравить Токаева с победой. По факту — все политические оппоненты в стране были устранены, а в январе этого же года Токаев организовал массовые расстрелы. Конечно, я был просто в недоумении.

«Роль у Казахстана такая же, как и у Беларуси»

Я все отчеты с фактами и цифрами отправлял и прямо в Офис Зеленского. То есть они в курсе, но, к сожалению, Украина продолжает такую ересь нести, в том числе — и от первого лица, что «Казахстан будет следующим». А зачем? Почему они, например, не говорят, что следующей будет Беларусь? Это очевидно, все знают и понимают, что Лукашенко — вассал Путина, он полностью лежит под ним.

В западных изданиях, особенно за прошлый год, много писали, что «Казахстан — это задняя дверь Путина», что роль у Казахстана такая же, как и у Беларуси. Только с точки зрения обхода санкций Казахстан разыгрывает эту карту — ставит юрты в Украине и говорит: «Вот, мы помогаем». Гуманитарную помощь на пару миллионов поставит, и украинцы сразу радуются: «А вот, уели Путина, он остался один».

Они хотят обманываться, несмотря на все эти открытые данные, то же самое и по Кыргызстану. Караваны траков, границы, это все известно, но, судя по всему, политическое руководство Украины хочет само себя обманывать. Почему враг продолжает тебя давить? Потому что ты неадекватно его оцениваешь.

— Получается, вся эта агрессивная риторика Кремля в отношении Казахстана, те же заявления Гурулева, фильм Лугового, направлены на то, чтобы сделать отличие Токаева от Лукашенко, обходить с помощью этого санкции?

— Конечно, смотрите, там пропагандист Кеосаян тоже говорил: «Ой, вы что там, казахи, охренели? Вы там 9 мая не отмечаете, обижаете русскоязычных». Это муж Маргариты Симоньян, которая брала интервью на панеле в Питере в июне 2022 года, где Токаев так «мужественно» заявил, что не признает «ДНР» и «ЛНР». Сколько было визга и шума восторженного, а потом украинцы осознали, что это ложь. Гордон, когда я ему давал интервью, сказал: «Ну, хочется верить в хорошее, я ему верил, я его хвалил. А теперь, как я понимаю, это делается с целью создать некий образ и помочь обойти таким образом западные санкции».

Казахстанские дипломаты появляются в офисах в Брюсселе, в Америке и так далее, говорят: «Что мы можем сделать, мы сидим, балансируем. Видите — они угрожают северные территории наши забрать. Вот у нас внутри могут всякие события произойти». Вот так обман и происходит. Спонсор так называемых «юрт незламности», которые ставили по все Украине, имеет в Оренбурге завод по производству асбеста с годовым доходом порядка 200 миллионов долларов.

Как известно, в России если кто-то вякнет, а он владеет российским бизнесом, то и бизнес конфискуют, и в тюрьму посадят. А здесь открыто ставит «юрты незламности» человек, который владеет крупнейшим заводом по производству асбеста. Все это я передал украинской стороне.

«Нужно не гоняться за пустыми компаниями, а бить по политическому руководству»

Наше предположение было таким, что раз это страна номер один, которая помогает обходить санкции, то нужно не гоняться за пустыми компаниями, которые тут же ликвидируются, а бить по политическому руководству. В авторитарной диктаторской стране все компании, через которые осуществляется такого рода помощь и поставки, под контролем действующей власти, собственно — как и в Беларуси. Раз так, то нужно не «гоняться за тенями», а бить сразу по политической верхушке.

В своих отчетах мы дали фамилии, кого надо загнать под санкции, аргументировали, почему это нужно сделать. Нужно бить в Токаева, который имеет активы в Швейцарии и других странах. И вся наша политическая верхушка имеет активы за рубежом.

Что касается Лугового, который снял фильм про Казахстан, то сначала я даже первую часть не досмотрел, но сегодня увидел, что, оказывается, какая-то часть этого фильма и мне посвящена. Я Лугового знаю хорошо, в 2006 году мои партнеры по бизнесу из России уговаривали, чтобы я его взял начальником службы безопасности в свой бизнес. Он приходил многократно ко мне, мы изучали эту возможность. Я его хорошо знаю, неплохо изучил его биографию, он с Борисом Березовским работал, тоже там занимался вопросами безопасности. Я отказался.

И тут оказывается, что этот человек, который организовывал убийства в Лондоне (Луговой причастен к убийству экс-сотрудника КГБ, соавтора книги «ФСБ взрывает Россию» Александра Литвиненко — прим. ред.), он же агент ФСБ, их наймит, если так примитивно сказать. А тут прямо вышел и целый фильм снял.

Им нужно выстроить модель, что есть «западная угроза», «Казахстан в лице Токаева — друг России», а вот всякие разные агенты хотят прийти и перевернуть страну. Вот Луговой в конце фильма позитивно обращается к Казахстану и казахам, что «Россия — ваш друг», «в январе 2022 года вас якобы спасли».

Так что я оцениваю ситуацию таким образом: Украина все знает. Доказательства, что Казахстан помогает в масштабном обходе санкций, есть. Однако меры они не принимают, все рассказывают байки, что «Казахстан будет следующий после Украины».

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