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В Viber появился ИИ для пересказа истории чатов

  • 12.04.2024, 22:19
В Viber появился ИИ для пересказа истории чатов

Представляет короткую сводку.

В мессенджере Viber появилась ИИ-функция, которая позволяет ознакомиться с содержимым непрочитанных чатов. ChatGPT поможет быстро узнать, о чем люди общались, пока пользователя Viber не было онлайн. Нейросеть понимает больше 50 языков. Об этом сообщается на сайте компании.

В Viber появился ИИ для пересказа истории чатов – представит короткую сводку

Новая функция AI Chat Summary от Viber использует технологию OpenAI для анализа и краткого изложения пропущенных сообщений.

ИИ способен выделить самое важное из диалога и представить его в виде списка тезисов, включающих ключевые решения, планы действий и прочие важные моменты.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно открыть групповой чат с непрочитанными сообщениями – вам предложат сформировать краткий пересказ.

На данный момент AI Chat Summary доступен пользователям в США, Украине, Японии, Болгарии, Польше и на Филиппинах. Вскоре компания планирует расширить географию.

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