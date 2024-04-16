«Россиян это раздражает» 16.04.2024, 15:41

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Как украинский Глобальный саммит мира спутал карты Кремлю.

Глава КНР Си Цзиньпин на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцом сегодня предложил свой «мирный план». Он содержит четыре максимально размытые формулировки.

Недавно в СМИ был и «мирный план Турции». Путин также очень много говорит «о мире». В США говорят о мирном плане Дональда Трампа.

Почему в последнее время так много этих «мирных планов»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Половина из перечисленных «мирных планов» — фейковые. Нет, например, какого-то «мирного плана Трампа». О нем написало одно из известных американских изданий, но это не план, заявленный Трампом. Это слухи, призванные сыграть против Трампа, используя его неоднозначную позицию по поводу российско-украинской войны.

Турецкого плана, судя по всему, тоже нет. Турция нигде официально не подтверждает, что это ее план. Я уже озвучивал версию, что это, скорее, план российского олигарха Романа Абрамовича, который он продвигает через Турцию.

— С чем связано то, что в последнее время в информационном пространстве так много «мирных планов»?

— Здесь работает один главный фактор. Он объясняет в том числе и то, почему Путин, Лавров и Захарова стали часто поднимать эту тему. Дело в том, что как раз на прошлой неделе была определена конкретная дата и место проведения Глобального саммита мира. Он пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Естественно, это фактор, который сейчас сделал более актуальной тему дальнейших мирных переговоров. Подчеркну, что пока речь о мирных переговорах не идет. Важно понимать, что саммит мира — это не о переговорах с РФ. Это обсуждение формулы мира президента Украины Владимира Зeленского, позиции Украины о том, как завершать войну и попытка найти некую совместную платформу. Прежде всего — со странами Глобального Юга.

Чтобы была не просто позиция Украины, а некий компромиссный вариант, может быть — дорожная карта целой группы стран. Дальше — или же РФ согласится, или же нет.

Россиян это очень раздражает, и они, конечно же, будут пытаться сорвать Глобальный саммит мира, попытаются принизить его значение. Идет такая политическая и идеологическая борьба вокруг саммита. Россияне сейчас, напротив, пытаются навязать свое видение мирного процесса. Мир на российских условиях. Идет борьба встречных курсов: Украина продвигает свою позицию, а РФ — свою.

Естественно, что Китай тоже реагирует. Но на самом деле никакого конкретного плана у них нет. Год назад МИД Китая (не сам Си Цзиньпин) заявил китайскую «мирную позицию» из 10 принципов. Она была предельно абстрактная.

Сейчас же уже сам Си заявил некие четыре принципа, но они тоже очень размытые. Они, скажем так, не являются каким-то планом урегулирования конфликта. Это похоже на обращения и пожелания о том, чего не нужно делать.

Там есть призыв к деэскалации войны. Призыв правильный, но кто сейчас эскалирует войну? Путин! Вот к нему напрямую и нужно обращаться. Но китайцы не хотят ссориться с россиянами, продолжая придерживаться абстрактно-нейтральной позиции.

Но и визит Шольца в Китай, и будущий визит Си в Европу, это попытка Пекина вновь напомнить о себе как о потенциальном посреднике. Очень важный момент, что Китай сейчас будет определяться, как ему реагировать на Глобальный саммит мира.

Их приглашают туда и Украина, и Швейцария, но Китай еще не сделал выбор. Они говорят, что нужно, чтобы была РФ. Для них это может быть формальным основанием для отказа. Но не исключаю, что может поехать не Си Цзиньпин, а кто-то еще от Китая.

Главное, чтобы Китай не мешал участию в этом саммите своим друзьям из стран Глобального Юга. Россия попытается оказать давление и на своих латиноамериканских, и африканских, и азиатских партнеров, чтобы они не участвовали в саммите. И вот здесь очень важна позиция именно Китая. К нему будут прислушиваться. Через своих партнеров Китай может влиять на решения Глобального саммита мира в Швейцарии.

Активность этой миротворческой темы связана с Глобальным саммитом мира, начинающейся политической борьбой вокруг него. Саммит станет определенной развилкой.