Генерал СБУ: Потери самолетов А-50 у России резко возрастут 18.04.2024, 14:15

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Чем важно поражение станции РЛС в Мордовии.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун рассказал в эфире Radio NV, какие функции выполняла загоризонтная РЛС «Контейнер» в Мордовии, которую атаковало дронами ГУР, и почему теперь оккупанты будут больше терять самолетов А-50.

Ягун рассказал, как РФ использовала загоризонтную РЛС «Контейнер».

«Эта станция обеспечивала выполнение тех функций, которые выполняли самолеты А-50. Используя ее, они могли обеспечить себе контроль воздушного пространства. В случае появления F-16 они бы четко видели их на радарах. А так они подсвечивали нашу территорию и помогали российским самолетам использовать как раз на направлении Сумы, Чернигов, Харьков те КАБы, которые нам достаточно сильно сейчас донимают», — рассказал Ягун.

Он добавил, как поражение этой станции может способствовать способствовать использованию Украиной самолетов F-16:

«В случае появления F-16 использование российских самолетов было бы очень затруднено. Потому что подход к границе Украины фиксировался бы нашими системами ПВО и F-16, которые имеют большую дальность поражения, просто бы встречали их на подходах и не давали бы им возможность использовать те КАБы. Эта станция как раз обеспечивала ту всю подсветку».

Ягун также рассказал, что сейчас могут делать оккупанты:

«Если сейчас она не будет работать, то они вынуждены будут поднять эти самолеты [А-50], которых и так мало осталось, в воздух. А это опасность того [для РФ], что тех самолетов может стать еще меньше».

17 апреля Главное управление разведки атаковало 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в российском Ковылкино (Мордовия).

Они поразили загоризонтный радиолокатор Контейнер, который имеет дальность обнаружения целей около 3 тыс. км и высоту обнаружения более 100 км. Дроны ГУР атаковали цель на расстоянии около 680 км.

Издание Newsweek писало, что якобы Украина могла пересечь «красные линии» диктатора Владимира Путина ударом по РЛС в Мордовии и что это может привести к использованию им ядерного оружия.