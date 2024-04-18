Словаки собирают деньги на снаряды для Украины, несмотря на позицию премьера Фицо 18.04.2024, 17:57

Всего за два дня удалось собрать крупную сумму.

Словаки решили поддержать чешскую инициативу по сбору средств на закупку боеприпасов для Украины, собрав всего за два дня более 700 тысяч евро, сообщает Euractiv.

Всего к чешской инициативе присоединились более 20 стран, однако словацкое правительство отказалось, заявив, что конфликт «не имеет военного решения» и что отправка оружия в «Украину лишь продлит войну».

Как пишет издание, граждане Словакии не разделяют такую позицию правительства премьер-министра Роберта Фицо и решили «взять дело в свои руки».

«Мы не можем смириться с тем, что наше правительство отказывается помогать нашему соседу. Докажем, что Словакия не трус и стоит на правильной стороне истории, предоставив государственное финансирование на боеприпасы. Давайте поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство», — пишут организаторы кампании на своем сайте.

Отмечается, что акцию организовали несколько общественными организациями при поддержке известных деятелей и активистов.

Акцию поддержал и почти 100-летний словацкий партизан Отто Шимко, который был заключен в нацистском лагере во время Второй мировой войны, записав видео в поддержку акции.

«С агрессорами невозможно договариваться, их надо побеждать. Этот опыт Второй мировой войны касается и Украины», — сказал он.

Отмечается, что при этом чиновники не слишком одобрительно относятся к сбору средств, а некоторые министры заявили, что она только затянет войну.