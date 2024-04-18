В США провели бой между самолетом под управлением ИИ и самолетом с человеком 8 18.04.2024, 20:21

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Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) США успешно провело испытания искусственного интеллекта на самолете в рамках программы Air Combat Evolution. Об этом сообщает The Verge.

В ходе эксперимента самолет X-62A, управляемый искусственным интеллектом, участвовал в боях против человека-пилота на F-16. Пилотам внутри X-62A была предоставлена возможность выключить ИИ, но этого не потребовалось. Самолеты подошли на расстояние 609 метров на скорости 1931 километр в час. DARPA не сообщила о том, какой самолет опередил в бою.

По словам главного пилота-испытателя Школы летчиков-испытателей ВВС США, воздушные бои являлись важным этапом перед тем, как начать испытание автономных систем искусственного интеллекта в воздухе. DARPA работала над разработкой искусственной интеллектуальной системы, способной автономно управлять истребителем, соблюдая при этом протоколы безопасности Военно-воздушных сил.

В настоящее время агентство провело в общей сложности 21 испытательный полет и такие полеты будут проводить в течение 2024 года.