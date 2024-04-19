Армения согласилась передать еще четыре села Азербайджану 19.04.2024, 20:50

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Граница будет демаркирована.

Армения и Азербайджан демаркируют государственную границу на участке из четырех сел, пишет ИА «Арменпресс» со ссылкой на письмо от аппарата премьер-министра Никола Пашиняна. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы, которые перейдут под контроль Баку.

В аппарате Пашиняна объяснили, что это делается для «снижения рисков», связанных с делимитацией границы и безопасностью. Там также сообщили, что стороны предварительно согласовали делимитацию границ на участках армянского села Баганиса, азербайджанского Баганис Айрума, армянского Воскепара, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера, азербайджанского Кызыл-Гаджилы.

«Это означает, что две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырех сел», — подчеркнули в аппарате.

Стороны должны будут до 15 мая подписать протокол с описанием линий границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности», сообщили в МИД Армении. При этом границы будут считать делимитированными до полного завершения процесса.

Процесс делимитации будет базироваться на Алма-Атинской декларации 1991 года, подписанной Ереваном и Баку после распада СССР. Документ закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.