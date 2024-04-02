Задержанный после теракта в «Крокусе» чеченец умер в отделении полиции 2.04.2024, 7:33

1,010

Его пытали.

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали 22 марта в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле», через несколько часов умер в отделении полиции, сообщила «Агентству» его мать Таиса Успанова.

По ее словам, Успанова задержали на автобусной остановке по дороге на работу к жене, которую он затем успел поставить в известность о том, что оказался в полиции. Супруга хотела приехать к нему, но он заверил, что в этом нет необходимости, поскольку у полиции на него «ничего нет», однако позже перезвонил и попросил все же сделать это, уточнив, что нагрубил силовикам.

Жена Успанова приехала в отделение через два часа, однако там сказали, что «ее мужа больше нет». Женщина удивилась, поскольку совсем недавно разговаривала с ним по телефону. Мать не смогла назвать отделение, в котором умер ее сын.

О том, что Успанов скончался 22 марта, говорит информация о ликвидации его ИП в системе «СПАРК-Интерфакс». Предпринимателя похоронили в Чечне.

Изначально о гибели Успанова сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT. По его информации, задержанного запытали до смерти: душили и били до такой степени, что сломали ребра и позвоночник. Также канал опубликовал видео с телом Успанова: автор съемки говорит, что силовики инсценировали самоубийство чеченца, пытаясь «скрыть свое преступление». Мать погибшего утверждает, что ее сын не мог наложить на себя руки, поскольку был мусульманином.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала по делу о теракте в «Крокусе» 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей нападения: Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые оказались гражданами Таджикистана.

Силовики пытали задержанных и снимали это на видео, которое затем опубликовал близкий к расформированной ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone и распространили госСМИ. Так, Саидакрами отрезали и засунули в рот ухо, заставляя съесть. Против Фаридуни применяли пытку «Звонок Путину», пропуская ток в область паха. У Файзова был выбит глаз, а на заседание суда его доставили в инвалидном кресле, с катетером. Мирзоева привезли с кровоподтеками и гематомами на лице, на шее у него висел пакет.