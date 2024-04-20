«Выстроили в один ряд»: Z-каналы выкатили претензии к российскому командованию после удара по Джанкою 20.04.2024, 17:13

ВСУ смогли парой ударов нанести огромный ущерб системам ПВО россиян.

В российских Z-каналах началась истерика из-за кадров, на которых запечатлены последствия украинского удара по аэродрому ВС РФ в Джанкое (Крым).

Самое современное ПВО на вооружении РФ было уничтожено. Фото выложил российский пропагандистский ресурс «Осведомитель», заметил «Диалог».

Новые кадры подтвердили сообщения о том, что в результате удара были уничтожены три пусковые установки и радиолокационная система из состава ЗРК С-300 «Триумф».

ВСУ смогли парой ударов нанести огромный ущерб противовоздушной системе противника в оккупированном Крыму.

«К сожалению, минимум четыре пусковых установки от ЗРК С-400 были уничтожены ракетным ударом ВСУ в ночь с 16 на 17 апреля. Кстати, на снимке можно заметить никуда не девшуюся тенденцию ставить все пусковые установки в один ряд. Видимо, чтобы в случае таких ударов именно все и сгорели», — возмутился Z-канал.

Известно, что при ударе пострадал также пункт приема и ремонта военной техники 77-й зенитной ракетной бригады ВС РФ. Там, согласно слухам, также находились на обслуживании несколько установок «С-300».