Генерал-майор СБУ: Российская разведка специально подключает к работе белорусский КГБ 1 24.04.2024, 13:12

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Виктор Ягун

Приходится работать по-новому.

В Европе все чаще задерживают российских агентов. На прошлой неделе в Германии были арестованы диверсанты, которые готовили взрывы на военных объектах. Ранее была разоблачена сеть влияния на европейских политиков, подконтрольная куму Путина Виктору Медведчуку.

Насколько серьезная российская агентурная сеть действует в Европе? Как Запад может ей противостоять? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Российские спецслужбы перешли к агрессивной работе. Раньше основной задачей у них был сбор информации через представителей дипломатических представительств и поиск источников среди журналистов, политиков и лидеров общественного мнения, попытка влиять на те или иные процессы. А после того, как началась открытая агрессия и фактически была выслана основная масса тех представителей спецслужб, которые работали в посольствах, россияне перешли к совершенно другой системе работы.

Я не буду вспоминать военную разведку, которая занимается ликвидацией так называемых предателей. Тут стоит вопрос о том, что есть система, которую отрабатывают российские спецслужбы, не важно, кто за этим стоит — внешняя разведка, внутренняя разведка или часть ФСБ, ответственная за разведку. Они активно начали использовать, во-первых, тех людей, которые уже были завербованы, во-вторых — начали поднимать российскую диаспору, которая за последние 30 лет очень сильно разрослась в Европе.

Также спецслужбы начали активно использовать тех людей, которые только недавно выехали из России. Есть неопровержимые доказательства, что среди эти них есть тысячи так называемых вынужденных агентов. Почему вынужденных — во-первых, им разрешили выехать, во-вторых, они зависимы от России, потому что там осталось имущество, родственники, какие-то бизнеса, если это артисты, то какие-то роялти. Что-то их там держит. Любые движения в ту или другую сторону могут просто ухудшить их материальное положение. Это зависимые люди, если надо кому-то что-то сказать или где-то что-то поддержать, то они всегда готовы.

Вот это та основа, но которой сейчас активно работают российские спецслужбы, работают агрессивно и довольно активно.

— На прошлой неделе в Польше задержали белоруса, который нанял поляков для нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова. Какая роль Лукашенко и белорусского КГБ в спецоперациях Кремля на территории ЕС?

— Россия активно использует прокси. Белорусские спецслужбы в этом понятии также являются прокси. Понятно, что если будут какие-то претензии, то русские «тут ни при чем» — тут белорусы, тут поляки, а тут вообще непонятно кто. Мол, подумаешь, «Навальный, им тоже не нравится».

Пытаясь скинуть с себя некоторые вещи, они активно используют возможности белорусских спецслужб. Это известная тактика, когда дружественные спецслужбы использовались для прикрытия глобальных операций сначала советской, а потом и российской разведки. Можно вспомнить, когда они кого-то где-то убивали или какие-то вещи делали, а потом оказывалось, что за этим стоит либо болгарская, либо ГДР-овская разведки. Здесь ничего нового.

— Как Западу противостоять российской агентуре? Какие шаги нужно предпринять?

— Надо четко понимать, что сейчас идет война. Можно вспомнить не очень демократические действия, которые делали в свое время, например, Соединенные Штаты на своей территории. Они, несмотря на все традиционные нормы, просто создали, так сказать, фильтрационные лагеря и отделили от своего населения часть тех людей, которые недавно получили гражданство, имея японское, итальянское или немецкое происхождение.

Я не говорю, что сейчас надо создавать какие-то фильтрационные лагеря в Европе и туда загонять всех русских. Но надо отделить их от общественной деятельности и четко поставить на место. Мы же видим, что эти люди лезут в политику, в какие-то протестные вещи, комментируют и продвигают российские нарративы. При этом часто используются какие-то базовые вещи, например — спортклубы или клубы по интересам.

До сих пор еще есть в некоторых странах общественные центры, которые финансируются так называемым Россотрудничеством, есть церковные приходы Русской православной церкви, которые фактически являются базовыми разведцентрами. То, что у нас в Украине называется «ячейками русского мира», это все надо брать под контроль. Не говорю, что душить в корне, но держать их в жесткой узде.

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