Tesla отзывает все 3900 проданных Cybertruck 1 29.04.2024, 20:51

Авто уже заметили в Беларуси.

В минувшую пятницу компания Tesla объявила об отзыве всех проданных на данный момент электрических пикапов Cybertruck (3878 штук) для исправления дефекта педали газа, из-за чего машина может становиться плохо управляемой на высокой скорости. Всем владельцам Cybertruck рекомендовано обратиться в сервис, где компания бесплатно исправит дефект «в течение 15–40 минут».

Отзыв вызван видео, которое несколько дней назад опубликовал один из владельцев Cybertruck. Водитель сообщил, что, когда при движении на высокой скорости его нога находилась на педали газа, от педали отсоединилась декоративная металлическая накладка и застряла между педалью и обшивкой салона. Педаль газа оказалась заблокированной, и водитель не мог сбросить скорость. Каким-то образом ему удалось выбить накладку из-под обшивки и освободить педаль газа. Появление видео привело к тому, что регуляторы США начали проверку, а компания в итоге была вынуждена признать наличие дефекта и принять меры. После объявления об отзыве акции Tesla подешевели на 2%.

Всего с начала года акции Tesla потеряли 40%. По мнению экспертов, это вызвано задержками в поставках Cybertruck, а также растущей конкуренцией со стороны других производителей электромобилей, из-за чего Tesla вынуждена снижать цены и, таким образом, терять прибыль.

Как сообщал Charter97.org, Tesla Cybertruck уже завезли в Беларусь.