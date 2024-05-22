Действительно ли за покушением на премьера Фицо стояла Россия? 22.05.2024, 17:54

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Григорий Месежников

Мнение словацкого политолога.

Ровно неделю назад, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, в результате которого он получил огнестрельные ранения. Стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Какие основные версии нападения рассматриваются в Словакии? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Словацкие СМИ сразу начали писать о поляризации и конфронтации как причине этого покушения. Атмосфера этому, конечно, способствовала, но я думаю, что поступок Цинтулы был связан с тем, что он считал себя непризнанным. Он пытался в разных средах — и правоэкстремистских, и каких-то более либеральных — участвовать в мероприятиях, публиковать свои материалы, но они не вызывали никакого интереса.

Думаю, он страдал от чувства недостаточного признания, вполне возможно, что сложившаяся атмосфера дала ему какой-то дополнительный агрессивный импульс. Цинтула говорил, что ему не нравилась политика в области СМИ, в области правового государства, но таких людей в Словакии много. Если он хотел протестовать, он мог ходить на демонстрации, мог протестовать, писать, раз он был писателем.

Но Цинтула решил, как говорится, воспользоваться возможностью. После выездного заседания, когда члены правительства выходят на встречу со своими сторонниками (обычно нынешнее правительство проводило такие мероприятия в городах, где они имеют поддержку), он проник в толпу, которая встречала Роберта Фицо и выстрелил в него пять раз.

— Сразу после покушения высказывалась версия о «русском следе». Что об этом говорят сейчас?

— Эта версия умерла, по сути дела, не начавшись. Цинтула в 2016-м году выступал на митинге полувоенной правоэкстремистской пророссийской организации. Но в своем выступлении он хвалил этих молодых экстремистов, но какого-то восхваления России его речь не содержала.

Цинтулу вообще трудно охарактеризовать каким-то понятным образом, если говорить о его идейных воззрениях и взглядах. Этого человека вообще трудно в какую-то категорию включить, потому что он выступал или принимал участие в совершенно разных мероприятиях. Скорее всего, он действительно считал себя недостаточно признанным и таким образом хотел привлечь к себе внимание.

Другие какие-то версии, что у него были сообщники и прочее, пока ничего из этого не подтвердилось. Никакого следа сообщников не было обнаружено, не подтвердилось и то, что отдельные деятели этой правительственной коалиции начали упрекать в покушении оппозицию, что это якобы они, оппозиционные политики, Цинтулу на это дело науськивали. Ничего такого не было.

Опять-таки, людей, имеющих антипатию к Роберту Фицо, сотни тысяч, если не несколько миллионов, но это не значит, что они должны были поступать таким образом.

— Какие сейчас прогнозы по здоровью Фицо — когда он сможет вернуться к исполнению служебных обязанностей и сможет ли вообще?

— Он уже пошел на поправку, хотя ранения имеют серьезный характер, пока его даже не перевозят из больницы в Банской-Быстрице в Братиславу, есть опасения, что перевозка может быть связана с какими-то осложнениями. Состояние у Фицо стабильное, он уже пришел в себя, общается со своими коллегами и даже дает им какие-то сигналы, что нужно продолжать в том же духе «нашу политику изменений».

Но это политика изменений в худшую сторону, по сути дела, это ограничение механизмов функционирования правового государства, это давление на средства массовой информации, это попытки ограничить деятельность неправительственных организаций. С этим всем они, судя по всему, будут продолжать. А если они будут продолжать, то снова будут возникать и протесты, и несогласие в обществе.

Понятное дело, какой политик Роберт Фицо, но все равно он ничего такого не заслужил. Но и какого-то сдерживающего влияния это покушение пока не оказало на правительственную коалицию, они пока не задумываются над смягчением своей позиции.

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