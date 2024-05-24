Индекс шашлыка: во сколько белорусам обойдется отдых на природе 24.05.2024, 14:32

Фото: spacefor.ru

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Май — не только самый цветущий месяц весны, но и, пожалуй, самый благоприятный для пикника на природе. Во сколько обойдется выезд с друзьями на барбекю? Office Life рассчитал стоимость нескольких видов шашлыка и закусок к нему на компанию.

Как считали

За основу мы взяли компанию из восьми человек — взрослые и дети. А чтобы понять, сколько продуктов нужно купить, вооружились данными Белстата.

В 2023 году средний белорус съел 84 кг мяса и мясных продуктов. Это 230 г в день. То есть во время пикника восемь человек усредненно съедят 1840 г готового мяса. Но надо понимать, что мясо теряет в весе при жарке до 35%. Значит, докидываем еще немного более 640 г. Округлив, получим, что для пикника нужно купить 2,5 кг свинины или какого-то другого мяса (или птицы).

Сколько стоит мясо

• Для шашлыка местные продавцы порекомендовали нам свиную шею, крестец или лопатку. Шея стоит 19,50 руб./кг, крестец — 11,50, лопатка — 11 руб./кг.

• Килограмм бараньей шеи без кости продают за 28 рублей, куриных бедер — 8,9 рубля, крыльев — 7,90 рубля.

• Говяжья лопатка стоит 19 руб./кг.

• Куриные крылья обойдутся в 7,9 руб./кг, а бедра — в 8,9 руб./кг.

• Некоторые любят жарить на углях сосиски. Как вариант, свино-говяжьи будут стоить 11,90 руб./кг, а телячьи для детей — 13,9 руб./кг.

Теперь рыба. В год средний белорус съедает 14 кг, а в день выходит 38 г. Если прибавить 20%, которые ужарятся на гриле, то нужно минимум 45 г на человека. Но мы же хотим нормально поесть на пикнике, а потому все-таки заложим в подсчеты порцию по 150 г на каждого и купим на нашу компанию 1,2 кг форели или какой-то другой рыбы.

Сколько стоит рыба

• Форель стоит 35,90 руб./кг,

• Треска — 22,9 руб./кг.

Ну а как же без картошечки? За прошлый год средний белорус съел 56 кг, это 150 г в день. При жарке он тоже теряет треть веса, так что на компанию из восьми человек берем 1620 г.

Также нужны томаты и огурцы. В год один белорус съедает 87 кг овощей и бахчевых. Очень приблизительно получается почти 240 г овощей и бахчевых в день. Допустим, что на природе мы едим больше овощей и это будет по 200 г томатов и огурцов на человека. По 1,6 кг на каждый овощ.

Сколько стоит овощи

• Картофель прошлого сезона стандартного размера продают по 1 руб./кг, а ранний — по 5 руб./кг.

• Средние томаты — по 6,99 руб./кг,

• огурцы — по 3,99 руб./кг,

• баклажаны (иранские — по 9,80 руб./кг),

• российские кабачки (7,50 руб./кг).

• Стандартные шампиньоны стоят 9,50 руб./кг.

• Нам еще могут понадобиться: репчатый лук (1,99 руб./кг), базилик (3 руб./кг), укроп (1,50 руб./кг) и петрушка (1,50 руб./кг).

Какие еще расходы учесть при закупке к пикнику? На гриле можно приготовить сулугуни в лаваше. Килограмм такого сыра жирностью 45% обойдется в 12,95 рубля. А три листа лаваша стоят 3 рубля. Некоторые не представляют отдыха на природе без солений. Например, квашеная капуста и соленые огурцы стоят по 8 руб./кг, а томаты — по 7 руб./кг.

Кетчуп стоит 3 рубля за 350 г, а майонез — 3,50 рубля за 400 г. Хлеб с тмином можно купить за 1,45 рубля за 400 г. Пять литров питьевой воды обойдутся в 3,25 рубля, а сок примерно в 3,40 рубля за литр.

Расчет сделан на основе цен на Комаровском рынке на 21 мая 2024 года.